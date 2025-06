Oman: estate tra le montagne dell’Hajar

OMAN A PIENI POLMONI - A sole due ore dalla capitale Muscat, verso l’interno del Paese, si trova Jabal Akhdar, “montagna verde”, ricoperta da una vegetazione lussureggiante, che comprende numerosi alberi da frutta e famosa per i magnifici roseti che fioriscono nel periodo primaverile. A Jabal Akhdar la temperatura è notevolmente più bassa rispetto alla capitale, e ciò rende questo luogo il rifugio perfetto dalle temperature elevate, specie durante i mesi estivi. La zona, la cui sommità si chiama Saiq Plateau, ospita circa trenta villaggi arroccati fra le montagne che vale la pena visitare. I più famosi sono Al Ayn e Al Sharijah che ospitano i terrazzamenti di rosa damascena. Da non perdere anche i villaggi di Sayq, Wadi Bani Habib, Al Saqer, Al Manakher, Hil Al Yaman e Al Qasa, famosi per ospitare i frutteti di melograni, i falaj, antichi sistemi di irrigazione, e panorami mozzafiato.



MELOGRANI A GOGÒ - La Montagna Verde va scoperta a piedi lungo i tanti percorsi disponibili, da quelli più lunghi e complessi (come quello del Wadi Bani Habib, che conduce attraverso un antico villaggio abbandonato, o il sentiero di Al Aqor per immergersi nella flora locale), a quelli più semplici, tra cui il Three Village Hike, che tocca, appunto, tre piccoli centri abitati. Ma non solo: i più avventurosi si possono cimentare nella Via Ferrata con percorsi attrezzati che permettono di scalare in sicurezza le pareti rocciose, climbing, canyoning, traversate in bicicletta o picnic con vista, per chi desidera scoprire un Oman più autentico e la sua natura mozzafiato. E non è tutto: una vera chicca del luogo da scoprire nei prossimi mesi sono le coltivazioni di melograno, una delle principali fonti di sostentamento degli agricoltori, favorite dal clima fresco e dall’altitudine elevata. Qui le piantagioni, disposte su terrazze coltivate, sono anche un'attrazione turistica, dato che regalano ai visitatori la possibilità di esplorare questi rigogliosi frutteti. La raccolta dei melograni avviene principalmente tra settembre e ottobre, e i frutti vengono utilizzati sia per il consumo fresco che per la produzione di succhi e sciroppi.



BUEN RETIRO - Il Jabal Akhdar, oltre ad essere un territorio dove vivere esperienze indimenticabili, offre anche strutture ricettive di alto livello, che regalano una vista panoramica privilegiata e i comfort di tutti i tipi. Tra queste, Alila Jabal Akhdar, a 2.000 metri sul livello del mare, è un hotel-boutique di sole 78 camere, vero buen retiro lontano dal caos cittadino. Famoso per la sua architettura in materiali locali, per la sua piscina a sfioro affacciata su un canyon di rara bellezza e la bellissima Spa Arbour, offre agli ospiti numerose attività: dall’arrampicata al trekking alla via ferrata, oppure ad esperienze più soft, come lo yoga e il pilates. Non mancano lezioni di astronomia, corsi di fotografia e cinema sotto il cielo stellato, così come tour alla scoperta della flora e fauna locale. Un’altra opzione è Anantara Al Jabal Al Akhdar, immerso nel paesaggio del Plateau di Sayq, che accoglie gli ospiti nelle sue 115 suite e ville, tutte con vista sul maestoso canyon sottostante. Qui il Diana Point è una vera chicca: una piattaforma panoramica, dove un tempo si affacciava proprio la Principessa Diana, che regala scenari mozzafiato sul paesaggio circostante. DusitD2 Naseem Resort Jabal Akhdar coniuga comfort moderno e tradizionale ospitalità omanita, regalando un'esperienza unica tra adrenalina e cultura. Il resort ospita infatti il primo parco avventura del Sultanato, il Naseem Adventure Park, che comprende un percorso a corde su tre livelli, una zipline di 107 metri e una parete di arrampicata di 10 metri.



TRAMONTI STREPITOSI - La “montagna sorella” di Jebel Akhdar è Jabal Shams, che con i suoi oltre 3.000 metri di altezza si aggiudica il primato di vetta più elevata della Penisola Arabica, ed è un’altra opzione perfetta per sfuggire al caldo e alla folla. Il suo nome significa “montagna del sole”, non solo perché è il primo punto del Paese da cui ammirare l’alba, ma anche perché offre tramonti senza paragoni. Questa formazione rocciosa regala un'esperienza unica per gli amanti del trekking e dell'avventura in un territorio ancora selvaggio perfetto per gli offroad. I visitatori possono infatti esplorare i suggestivi sentieri escursionistici che si snodano lungo le creste della montagna, ammirando paesaggi spettacolari affacciati sulla celebre Gola del Grande Canyon dell'Arabia. Per esempio, partire dal villaggio di Wadi Ghul in 4x4 consente di seguire la strada che si snoda dentro il wadi, mentre se si sceglie di seguire la strada asfaltata del Plateau si arriva fino a 1.950 m di altezza e si può assistere allo spettacolo del wadi visto dall’alto e ammirare, sullo sfondo, il profilo del Jabal Shams che si staglia imponente all’orizzonte.



OSPITALITÀ SQUISITA - Per chi non pernotta in alta quota, la regione di Al-Dakhliyah, ai piedi delle montagne dell’Hajar, mette a disposizione diversi alloggi tipici. Tra questi, Antique Inn a Nizwa è un edificio di oltre 300 anni che offre camere tradizionali e un mini-museo. Basmat Al Misfah invece si trova ad Al Hamra e ha la vista forse migliore della zona e la sua colazione è un altro valore aggiunto: il miele servito, freschissimo, nasce dall’apicoltura a pochi metri dalle camere, di proprietà del fratello del titolare. Ospitalità locale, ingredienti a km 0, vista spettacolare lo rendono unico nel suo genere.



UN’OASI NEL DESERTO - Fra le oasi di Misfat Al Abriyeen l’omonima Al Misfah Old House permette di gustare la cucina locale preparata dalle famiglie del villaggio che si snoda fra gli aflaj, i corsi d’acqua patrimonio UNESCO che permettono ancora oggi irrigazione dei campi e piacevoli nuotate all’ombra delle palme. Mentre Hissen Al Misfah, una storica casa di pietra a Al Hamra, regala viste panoramiche e ospita Halwa Café, che offre diversi tipi di caffè e bevande arabe. Infine, Bait Al Sabah a Birkat Al Mawz è nota per il suo specialty coffee e le attrazioni storiche circostanti.