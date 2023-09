Luoghi scaramantici: dieci fontane che aiutano la fortuna

L’importante è crederci, ma in fondo provare non costa nulla, come dimostra la folla di turisti che si mette in coda pur di sfruttare ogni più piccola occasione per propiziare la buona sorte. Spesso non si tratta semplicemente di buttare una monetina nella vasca: a volte è richiesto un rito un po’ più elaborato , da conoscere e mettere in pratica. Chi rimane scettico può comunque consolarsi: si tratta di fontane o luoghi bellissimi, che vale la pena ammirare se capita di visitare quella città. In qualche caso, valgono addirittura il viaggio.

Da Trapani a Marsala, on the road sulla Via del Sale

FOUNTAIN OF WEALTH, Singapore -La fontana della prosperità, situata al centro del complesso Suntec City, celebra la salute, la vita e la ricchezza. È sormontata da un anello di bronzo dalla circonferenza di 66 metri e si ritiene che l'equilibrio di metallo e acqua spiani la strada per il successo. Durante alcuni momenti della giornata, la fontana viene spenta e i visitatori sono invitati a girare tre volte attorno al centro per assicurarsi la buona fortuna.

COLONNA PIANGENTE DI SAN GREGORIO, Istanbul – Si trova all’interno della basilica-moschea-museo di Santa Sofia, nella prima navata di sinistra: questa bella colonna di marmo rosso ha la peculiarità di versare lacrime curative. Intitolata a San Gregorio Taumaturgo, la colonna ha un foro a circa un metro di altezza, nel quale occorre infilare il pollice di una mano mantenendo il palmo a contatto con la colonna. Si ruota il pollice verso destra e verso sinistra avanti e indietro, finché non si avverte la sensazione di bagnato. A quel punto si può ritirare il dito perché la colonna ha raccolto il nostro messaggio e avviato il percorso di guarigione.

SCHONER BRUNNER, Norimberga - Se ci troviamo a Norimberga non possiamo mancare una visita alla Schoner Brunner (la Fontana Bella), situata di fronte alla Frauenkirche: la fontana, di epoca trecentesca è decorata da oltre quaranta statue e circondata da un cancello placcato in oro (l'originale è conservato in un museo). Incastonati nel cancello si trovano due anelli: toccandoli e ruotandoli per sette volte ci si assicura la buona sorte.

Leggi Anche Roventi e magiche: le città nel deserto più belle del mondo

FONTANA DI TREVI, Roma – È uno dei monumenti più celebri di Roma e non ha bisogno di presentazioni. Non tutti però sanno che, oltre a lanciare una monetina nella vasca per assicurarsi fortuna e un ritorno a Roma, far bere al proprio amato l'acqua della fontanina che si trova sul lato destro del celebre monumento garantisce di non perdere il suo amore: l'importante è utilizzare un bicchiere nuovo e romperlo davanti alla fontana. La fontanina degli innamorati è composta da una piccola vasca rettangolare con due cannelle.

FONTANA DEL BARGELLO, Gubbio – Deve il suo nome al palazzo antistante, ma questa fontana cinquecentesca è nota come "Fontana dei matti" e ha il singolare potere di far ottenere la patente di "pazzo" a chi compie tre giri intorno ad essa. Una patente vera e propria, con tanto di pergamena, che viene rilasciata solo se un eugubino doc è stato presente al rito e funge da garante. Gli abitanti della cittadina in provincia di Perugia, secondo la tradizione, devono la loro presunta follia alla presenza nell'area per lungo tempo di iridio, una sostanza tossica. Forse, visti i tempi che corrono, un po' di pazzia potrebbe essere d'aiuto.

FONTANA DELLE TETTE, Treviso - Questa antica fontana monumentale di Treviso, costruita nel 1559 su ordine dell'allora podestà della Repubblica di Venezia, aveva il potere di spillare vino bianco da un seno e rosso dall'altro in occasione di particolari festeggiamenti. Tutti i cittadini potevano bere gratuitamente per tre giorni: la fontana è quindi portatrice di allegria e di abbondanza.

Leggi Anche Ruote panoramiche: le più belle e curiose del mondo

FONTANA DEL PORCELLINO, Firenze - Anche se si chiama Fontana del porcellino, raffigura in realtà un cinghiale ed è una copia seicentesca in bronzo di una statua ellenistica donata a Cosimo de’Medici. L’originale si trova oggi negli Uffizi mentre una copia è esposta accanto alla Loggia del Mercato Nuovo. I fiorentini scommettono che accarezzare il muso dell’animale assicura fortuna e prosperità, ma l’operazione ha successo solo se gli si mette una moneta in bocca e questa cade nella grata in cui passa l’acqua.

FONTANA DELLA FORTUNA, Fano (Pesaro) - Situata nel cuore di Piazza Maggiore, la fontana porta una statua cinquecentesca (oggi l'originale è nel Museo Civico) di stile rinascimentale e forma ottagonale. La statua è curiosa perché il velo svolazzante della dea è rivolto nella direzione contraria a quella dei capelli: non si tratterebbe però di una incongruenza, ma di un modo arguto per esprimere il carattere “sfuggente” della buona sorte.

TASIK DAYANG BUNTING, Malesia – Quando una fontana non basta, si può ricorrere addirittura un lago. In effetti il nome di questo specchio d’acqua si traduce in italiano con il nome “Lago della vergine incinta”, Secondo la tradizione locale, le donne sterili che si bagnano in queste acque riescono miracolosamente a concepire un figlio. Il merito sarebbe di una principessa celeste, la quale lasciò nel lago il corpicino del suo figlioletto morto subito dopo la nascita, frutto dell'amore con un principe umano. Da questo dolore immenso sono scaturiti i poteri miracolosi del lago.

TIRTA EMPUL, Bali (Indonesia) - Il tempio, il cui nome in italiano significa “Tempio dell'acqua santa”, è un importante luogo di culto dedicato al dio Visnu. I balinesi vi si recano periodicamente per pregare e per purificarsi compiendo abluzioni nelle acque sacre delle piscine alimentate dalle sorgenti che sgorgano dal fianco della montagna e che, secondo la tradizione locale, hanno potere taumaturgico e curativo.