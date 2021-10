Luoghi da brivido per esorcizzare la paura e per non dimenticare

La paura può essere divertente, come dimostrano i numerosissimi appassionati di film dell’orrore , perché ridere è uno dei modi più efficaci per esorcizzare ciò che temiamo . Ma è altrettanto indispensabile conservare la memoria di cose orribili accadute nel passato , per imparare dagli errori commessi e, possibilmente, non ripeterli. Ecco allora dieci luoghi simbolici in tutto il mondo, da conoscere e tenere a mente per affrontare ciò che ci fa paura e per non dimenticare momenti storici in cui la realtà del male ha superato la più sfrenata fantasia.

COLLINA DELLE CROCI, ŠIAULIAI, LITUANIA – Su questa piccola altura nel corso della storia i pellegrini hanno piantato una grande quantità di croci devozionali. Questa consuetudine, nel Novecento, è diventata simbolo dell'identità nazionale lituana, tanto che il regime sovietico ha fatte più volte rimuovere le croci con le ruspe, ma queste nel giro di pochi mesi tornavano a ricomparire: oggi se ne contano circa 400 mila, di ogni dimensione, foggia e materiale. La Collina è stata visitata il 7 settembre 1993 da papa Giovanni Paolo II, il quale ha donato a sua volta un crocifisso.

LE BARE SOSPESE DI SAGADA, ISOLA DI LUZON, FILIPPINE - Sagada è un borgo di montagna, noto per un curioso cimitero. Su alcune pareti di roccia a circa quattro metri di altezza sono sospesi diversi feretri di varia dimensione e risalenti anche a tempi recenti. Questa bizzarra consuetudine discende da una leggenda locale secondo cui più una salma è posta in alto, più sarà semplice il passaggio verso l’aldilà

CATACOMBE DEI CAPPUCCINI, PALERMO - Nel sotterraneo del convento dei Cappuccini, nel quartiere Cuba, si trovano le famose catacombe in stile gotico. In realtà si tratta di un cimitero e non di una catacomba, che invece era un punto di riunione e di culto. Il luogo è suggestivo, ma così macabro da incutere un vero terrore nei bambini palermitani.

CRACO, MATERA – Questo paese, situato sulla sommità di una collina a 400 metri di altezza, è chiamato oggi Borgo Fantasma. Ha origini antiche, risalenti all’VIII secolo a.C, ma è ormai completamente disabitato dopo una serie di frane e smottamenti non più controllabili. I cedimenti del suolo sono cominciati negli anni Ottanta e sono stati ulteriormente aggravati dai terremoti e da alcuni interventi di contenimento errati e disastrosi. Il borgo è ormai in rovina: può essere visitato solo con particolari cautele, ma ha un fascino speciale, tanto da essere stato set di numerosi film, tra cui “007 - Quantum of Solace” di Marc Forster

CATACOMBE DI PARIGI - Chilometri di tunnel con le pareti ricoperte dei teschi e delle ossa di circa 6 milioni di persone: le catacombe di Parigi costituiscono un lungo percorso sotterraneo e insieme un immenso cimitero nelle viscere da città. Si esplora in piccoli gruppi guidati, tra macabre decorazioni e atmosfere davvero sinistre.

CHÂTEAU DE BRISSAC, BRISSAC-QUINCÉ, FRANCIA - Il castello di Brissac, chiamato anche Gigante della Loira, è stato edificato nel XVI secolo e, con i suoi sette piani, è il più alto di Francia. Si dice che il castello sia infestato dal fantasma della Dama Verde, al secolo Charlotte Valois, sorpresa insieme al suo amante e uccisa dal di lei marito Jacques de Breese.



CASTELLO DI EDIMBURGO - È una delle maggiori attrazioni della città capitale della Scozia ed è considerato, insieme al cimitero di Greyfriars, il luogo più infestato della città, probabilmente anche a causa dei numerosi prigionieri morti all’interno delle sue carceri. Uno dei suoi fantasmi più famosi, però, è quello di un suonatore di cornamusa, inviato ad esplorare i sotterranei del maniero, ma mai tornato indietro. Si dice che il suo strumento continui ancora oggi a suonare dalle viscere della fortezza.

CIMITERO EBRAICO, PRAGA - – Più che di paura, questo è un luogo di memoria e di infinito dolore. Un immenso cimitero monumentale, splendido da visitare ma terribile nel suo significato simbolico, perché è il grande memoriale dello sterminio subito dagli Ebrei polacchi in tutti i periodi della storia, in particolare durante la seconda guerra mondiale. Un luogo in cui riflettere e interrogarsi.

HAW PAR VILLA, SINGAPORE – È il luogo perfetto per immergersi nella mitologia orientale, raffigurata in scene vivide e colorate. In particolare, la sezione “Ten Courts of Hell” è una raffigurazione fin troppo realistica dell’inferno secondo la tradizione buddhista, con particolari tanto cruenti da terrorizzare generazioni di bambini singaporiani. L’’Haw Par Villa è stato costruito nel 1937 da due fratelli imprenditori per preservare e divulgare la mitologia e le tradizioni, attraverso la messa in scena delle saghe e delle leggende popolari.

FORESTA AOKIGAHARA, MONTE FUJI, GIAPPONE – Un grande bosco situato alla base Nord-occidentale del Monte Fuji, costellato di rocce laviche e caverne. La fitta vegetazione rende il luogo particolarmente silenzioso: forse per questo è diventato tristemente noto in Giappone come luogo scelto da chi vuole togliersi la vita come teatro di questo gesto estremo. Per questo un po’ dappertutto sono stati affissi cartelli, in giapponese e in inglese, che invitano chi legge a riconsiderare la propria decisione e a non commettere gesti estremi.