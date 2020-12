World’s Leading Destination: Maldive prime della classe

Istituito nel 1993, il World Travel Awards è il più prestigioso programma di riconoscimenti del comparto turistico a livello mondiale, un marchio di eccellenza, che vuole premiare e celebrare il meglio in tutti i settori dell’industria globale dei viaggi e del turismo. I risultati seguono una ricerca durata un anno dei migliori marchi di viaggi, turismo e ospitalità del mondo. I voti sono stati espressi dai professionisti del settore dei viaggi e dal pubblico, con il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti in una categoria denominata vincitrice.



Le Maldive – Sono un arcipelago composto da circa 1000 tra atolli, isole e isolette nell’Oceano Indiano. Sono celebri per le spiagge da sogno e il mare incredibilmente azzurro e trasparente. Alberghi, villaggi vacanze, resort e ristoranti pullulano in alcune isole mentre la bella capitale, Malè, è una città ricca d attrattive, tra cui un meraviglioso mercato del pesce.



Ottimo risultato del Portogallo - Anche il Portogallo ha avuto piazzamenti molto lusinghieri con Madeira votata come "destinazione dell'isola leader al mondo", Lisbona nominata "destinazione turistica leader al mondo" e l'Algarve che ha scelto "destinazione balneare leader al mondo". Le Maldive hanno gareggiato con altre 22 destinazioni tra cui Dubai, Malesia, Spagna, Mauritius e Sri Lanka.



Mosca, Madrid, Grecia - Lo splendore imperiale della Russia è stato riconosciuto con il premio come "Destinazione culturale leader nel mondo" e le sue città sono emerse con i massimi riconoscimenti: Mosca è stata votata "Destinazione della città leader nel mondo" e San Pietroburgo ha raccolto "Destinazione culturale leader nel mondo". Miglior ente per il turismo è stato proclamato quello della Grecia. Madrid, capitale della Spagna, è stata infine proclamata destinazione leader al mondo per riunioni e conferenze.



Per maggiori informazioni: www.worldtravelawards.com