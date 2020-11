Maldive da instagrammare, la vacanza prossima ventura

Maldive da instagrammare: ecco di seguito una lista delle location più fotografate: luoghi magici, colori incantati e paesaggi icona di un eden che ci attende.



L'hotel più instagrammabile del mondo - l'Anantara Kihavah è stato eletto “Hotel più Instagrammabile” nel 2018 dalla rivista Luxury Travel Advisor. Questo è di per sé un motivo sufficiente per prendere in mano telefoni e macchine fotografiche e arricchire il feed di Instagram con fotografie incredibili.



Nuotare con le mante - Ppoco più a nord dell'atollo di Ari, c'è un paradiso per gli amanti dell'oceano e dei suoi incredibili abitanti. Le mante, conosciute anche come i giganti buoni dell'oceano, sono note per mettere in scena uno spettacolo per i visitatori in cui sfoggiano la loro bellezza solcando le correnti e le acque cristalline. Un'occasione imperdibile per scattare la foto perfetta.



Immergersi con gli squali tigre - Fuvahmulah è uno dei punti di immersione più famosi delle Maldive, dove la più grande attrazione è rappresentata dagli squali tigre. Con un po' di coraggio e con l'aiuto professionale della Fuvahmulah Dive School è possibile esplorare il "Tiger's Zoo" e scattare qualche foto lungo il percorso.



Cenare sott'acqua - I ristoranti subacquei rappresentano una tendenza in aumento alle Maldive e offrono l’opportunità di gustare una cena prelibata mentre si contempla lo spettacolare paesaggio sottomarino. Alcuni di questi ristoranti sono: Ithaa del Conrad Maldives Rangali Island (atollo di South Ari), 5.8 Undersea nell’Hurawalhi Island Resort (atollo di Lhaviyani), SUBSIX presso la Niyama Private Island (atollo di Dhaalu) SEA all’Anantara Kihavah Maldives Villas (atollo di Baa) e H2O al You & Me by Cocoon Maldives (atollo di Raa).



Un ristorante sugli alberi - Fresh in the Garden è una vera chicca del Soneva Fushi (atollo di Addu), un ristorante in cima agli alberi in cui si possono gustare piatti di diverse cucine circondati da un ambiente unico. Il ristorante, che offre un'esperienza gastronomica senza paragoni in un paesaggio pittoresco, dispone di cucina a vista e tavoli all'aperto per cenare sotto le stelle.



Romantiche notti stellate - Cenare sotto le stelle su un incantevole sandbank incarna l'idea di romanticismo per eccellenza. Molti sono i resort come il Banyan Tree Vabbinfaru (atollo di North Malé) che offrono ai visitatori la possibilità di vivere questa esperienza da sogno e di ricordarla per sempre catturando i momenti più emozionanti con un semplice click dello smartphone.



Piano Deck - Una piattaforma in legno a forma di pianoforte a coda realizzata appositamente per regalare un'esperienza culinaria unica: ecco Piano Deck, la romantica new entry delle esperienze esclusive del resort Baros Maldives (atollo di North Malé) e perfetto setting per foto da favola.



