La magia dell'inverno: dieci borghi immersi in una favola

L’inverno trasforma i luoghi e li rende ancora più magici. Ci sono in tutto il mondo, Italia compresa, piccoli villaggi che, dopo una nevicata , sembrano uscire dalle illustrazioni di un libro di fiabe , La loro magia è irresistibile: alcuni non sono così lontani e si prestano a diventare meta di una prossima vacanza, non appena sarà possibile spostarsi liberamente e senza apprensioni. Cominciano a scoprirli per immagini.

SHIRAKAWA-GO, Giappone - Il villaggio storico di Shirakawa-go, insieme al vicino borgo di Gokayama, è un sito giapponese che fa parte dal 1995 dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Entrambi i villaggi sono composti da piccole casette dai tetti spioventi in paglia che, alla vista, ricordano due mani unite in preghiera: questa forma particolare dei tetti e le proprietà della paglia fanno sì che le costruzioni possano resistere alle intense nevicate invernali.

ZHENYUAN, Guizhou, Cina – È soprannominata la Venezia del Guizhou, dato che la città antica sorge sulle sponde del fiume Wuyang e offre scorci acquatici che ricordano la città lagunare: in questo caso però ci troviamo in una provincia della Cina Centrale. La città ha una storia antica di quasi 2300 anni: divisa in due parti dal fiume e circondata dalle montagne, è ricca di edifici storici suggestivi. E le acque del fiume regalano scenari magici.

GÖREME, Cappadocia, Turchia – E’ la città dei “Camini delle fate”, le caratteristiche formazioni di roccia a piramide, sormontate da un “cappello” anch’esso di roccia. Il villaggio, insieme al Parco Nazionale di Göreme, fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO del 1985 ed è uno dei siti più instagrammati della Turchia.

SIGHISOARA, Transilvania, Romania - Sighișoara conserva un centro storico perfettamente conservato, con la struttura caratteristica delle cittadelle medievali. Tra gli edifici che formano il centro storico, sono di grande interesse le case degli artigiani che conservano ancora i laboratori e gli antichi attrezzi di lavoro.

ALBEROBELLO, Bari – Anche in Puglia, seppur raramente, cade qualche fiocco di neve. Per questo, i tetti dei trulli imbiancati da una spolverata di bianco sono una immagine rara ed emozionante. I trulli sono le caratteristiche costruzioni contadine locali: sono edificati a secco, cioè senza utilizzare malta. In questo modo erano fatti passare per dimore non permanenti e quindi non tassabili.

CASTELMEZZANO, Potenza – Ci troviamo sulle Dolomiti Lucane. Questo pittoresco borgo, appena una manciata di case abbarbicate alle pendici della montagna, ha origini antiche, risalenti al VI-V secolo a.C, Chi ama le esperienze adrenaliniche può provare il “volo dell’Angelo”, la zip line che la collega al prospiciente villaggio di Pietrapertosa: chi riesce a vincere la paura del volo e a tenere gli occhi aperti può ammirare uno straordinario paesaggio.

STRASBURGO, Francia- La città ha un centro storico incantevole, che d’inverno diventa magico. Nel periodo natalizio l’intera città si riveste di addobbi e di luci multicolori, e ospita uno dei mercatini di Natale più grandi e famosi d’Europa: le bancarelle si raccolgono ai piedi della maestosa Cattedrale e da lì si diramano per tutto il centro storico.

HALLSTATT, Austria – Questo è un vero villaggio delle fiabe, con le sue casette cinquecentesche che riflettono la loro immagine sulla superficie dell’omonimo lago. Ci troviamo nella regione di Salzkammergut, in Alta Austria, tra imponenti montagne. Dal villaggio è possibile prendere la funicolare che conduce a Salzwelten, un'antica miniera di sale con un lago sotterraneo.

REINE, Isole Lofoten, Norvegia - Reine è un piccolo porto di pescatori posto a sud-ovest della città di Moskenes, nelle isole Lofoten in Norvegia. Si trova al di sopra del Circolo Polare Artico, ed è uno dei luoghi più famosi e fotografati dell'Europa settentrionale, per il suggestivo scenario che offre sulle ripide scogliere circostanti. È il posto perfetto per ammirare l'aureola boreale nei mesi invernali e il sole di mezzanotte durante la stagione estiva.

BIBURY Regno Unito - Una fila ordinata di piccoli cottage in pietra risalenti al XIV secolo, disposti lungo la sponda del fiume Coln: edificati un tempo come ovili e successivamente, a partire dal Seicento, trasformati in abitazioni dai tessitori della zona, costituiscono la Arlington Row, una delle vie più celebri e fotografate del Regno Unito, in un borgo definito dallo scrittore William Morris come "il più bel villaggio dell'Inghilterra".