Il Sudafrica dalle emozioni forti tra rafting e mongolfiere

Ma non solo. Il Sudafrica offre infatti tante idee per un viaggio diverso dal solito: da un pomeriggio all’insegna dello sport nel Magoebaskloof a un’escursione nel cuore dell’Addo Elephant National Park, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Ecco quattro tappe per scoprire il lato nascosto della “nazione arcobaleno”.



Adrenalina nella giungla di Magoebaskloof - La provincia di Limpopo è ricca di tesori naturali e vanta un patrimonio culturale antichissimo, che comprende relitti e fossili risalenti alla preistoria. Situato tra Tzaneen e Polokwane, il sito di Magoebaskloof – un tempo inaccessibile a causa della sua posizione e della fitta vegetazione – rappresenta una tappa imperdibile. Ad esempio, il Canopy tour accompagna i visitatori in un percorso alla scoperta di un incredibile patrimonio incontaminato, tra vegetazione lussureggiante, ripide cascate, foreste rigogliose e una grande varietà di specie animali. I più coraggiosi possono cimentarsi in ponti tibetani e rafting.



Sorvolare l’Orange River e le Augrabies Falls - Per i meno sportivi, si consiglia un’attività meno impegnativa ma altrettanto entusiasmante. Sorvolare in mongolfiera il Parco nazionale Augrabies Falls è un’esperienza da non perdere. Dall’alto, è possibile ammirare il fiume più lungo del Sudafrica, l’Orange River e le spettacolari cascate di Augrabies. Con il clima mite, dicembre e gennaio sono sicuramente i mesi migliori per volare in mongolfiera, ma questa attività è praticabile durante tutto l’anno.



Nel parco degli elefanti - Situato a 70 km a nordest da Port Elizabeth, l’Addo Elephant National Park è il terzo Parco Nazionale per grandezza in Sudafrica e offre ai visitatori indimenticabili escursioni. Il parco ospita più di 600 pachidermi, e gli altri mammiferi che compongono i favolosi Big Five, ovvero bufali, leoni, rinoceronti, leopardi. L’unica parte visitabile del parco è quella settentrionale, che prende il nome di Game Area: qui vengono organizzati tour guidati da un esperto, ma è possibile anche noleggiare un veicolo e avventurarsi in autonomia.



Una notte nel nuovo lodge 100% no-profit - Per un soggiorno sostenibile a stretto contatto con la natura, Lepogo Lodges è un’ottima opzione. Questo nuovissimo lodge a nord di Johannesburg è uno dei pochi al mondo che dona il 100% dei ricavi alla Riserva, che li utilizza per tutelare la fauna e le comunità locali. Situato a sole tre ore di macchina da Johannesburg, in un’area tranquilla, Lepogo Lodges comprende due diverse strutture: il Noka Camp che ospita fino a 12 persone e la Melote House, che sarà inaugurata nel 2021 e accoglierà fino a 16 persone.



