Sudafrica: il Parco dove la Natura dà il meglio di sè

Per quanto riguarda la fauna terrestre, l’iSimangaliso Wetland Park ospita numerosi mammiferi, tra cui i cosiddetti “Big Five”. In particolare, le paludi di Mkuze rappresentano un vero e proprio santuario naturale per la più grande colonia di rinoceronti del Sudafrica



Il suo nome è Meraviglia - L’iSimangaliso Wetland Park – nome che nella lingua isiZulu significa “miracolo” o “meraviglia” – è unanimemente considerato una meraviglia naturale e ospita una grande varietà di paesaggi, tra zone umide e paludose, laghi, foreste costiere, barriere coralline e lunghe spiagge sabbiose, tutti pressoché incontaminati e pertanto habitat prescelto per numerose specie di animali.



Una costa di 220 chilometri - Ma oltre la terra c’è di più. L’iSimangaliso Wetland Park si estende dal confine nord-orientale con il Mozambico fino a Santa Lucia, per oltre 220 km, pari al 9% delle coste sudafricane. Le sue spiagge incontaminate rappresentano per le tartarughe marine e le tartarughe liuto il luogo ideale per deporre le uova, mentre le sue acque sono popolate da oltre 1.200 specie di pesci e ospitano la barriera corallina situata più a sud in tutto l’emisfero australe. Presso il lago di St. Lucia si trova la maggiore concentrazione di foreste di mangrovie del Sudafrica.



Un mondo ancora primitivo - Tanti i modi per scoprire il parco: avventurarsi in un’escursione a cavallo, un giro in bici, una crociera sul lago, praticare snorkeling o diving per vedere da vicino la barriera corallina di Sodwana Bay o a Kosi Bay, nell’estremità settentrionale del parco. Questa zona è davvero un luogo fuori dal tempo: a tanto che è ancora possibile avvistare pescatori di triglie e tilapia che utilizzano reti di tessuto intrecciate a mano.



No ai rifiuti di plastica - L’iSimangaliso Wetland Park ospita 530 specie di uccelli e numerosi animali marini, che lo rendono un vero e proprio santuario naturalistico. Per questo motivo, la tutela del territorio e la rimozione dei rifiuti e della plastica plastica sono aspetti cruciali: all’interno della riserva vengono svolte regolarmente varie attività per proteggere le spiagge e l’oceano. In particolare, l’iniziativa “Working for the Coast”, a cui partecipano sia i membri dello staff del parco che alcuni volontari, si occupa di eliminare i rifiuti dalle coste. Grazie all’impegno di questa e altre organizzazioni, iSimangaliso è diventato un modello di riferimento a livello mondiale per risolvere il problema dell’inquinamento causato dalla plastica.



