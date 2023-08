Dalla Cina agli Usa i ponti più lunghi del mondo

Cina, il ponte più lungo - Cominciamo questa lista, stilata da Civitatis specializzata in visite guidate, escursioni e attività in italiano nelle principali destinazioni del globo, dal ponte più lungo in assoluto. Ufficialmente denominato Danyang Grand Bridge - Kunshan è a tutti gli effetti il ponte più grande del mondo: con i suoi 164.8 chilometri, ospita uno dei collegamenti ferroviari più importanti della Cina, la linea ad alta velocità tra Pechino e Shanghai.A seguito dell'inaugurazione il 30 giugno 2011, rientra a pieni meriti nel Guinness dei Primati come il ponte più lungo del mondo. Senza dubbio, si tratta di un’opera davvero stupefacente, che si erge maestosa a trenta metri d’altezza e alla cui costruzione hanno contribuito oltre 10000 persone. Se mai avrete il privilegio di viaggiare in un treno ad alta velocità su questo ponte, scoprirete un paesaggio dalla bellezza struggente, tra dolci pianure, placidi laghi, sinuosi fiumi e risaie che si estendono a perdita d’occhio.



Ponte di Incheon, Corea del Sud - Un altro capolavoro dell’ingegneria civile asiatica è il Grande Ponte di Incheon, il più lungo della Corea del Sud, che collega l’isola di Yeongjong con la terraferma della penisola coreana, costituendo così una risorsa davvero indispensabile. Una volta raggiunta la capitale sudcoreana, vi ritroverete all’Aeroporto Internazionale di Incheon. Tutti i mezzi di trasporto che collegano il terminal alla città passano proprio per il Grande Ponte di Incheon.



Il Vasco da Gama in Portogallo - L’Europa non è da meno in quanto a ponti di notevoli dimensioni, oltre che indubbiamente suggestivi. Infatti, uno dei più lunghi del Vecchio Continente è lo spettacolare Ponte Vasco da Gama. Situato sull’estuario del fiume Tago, accanto all’incantevole Lisbona, rappresenta un autentico simbolo del Portogallo. Prima della sua costruzione, avvenuta tra il 1995 e il 1998, i trasporti nella Regione di Lisbona avevano grandi difficoltà ad attraversare il fiume Tago. Il nome è un omaggio al navigatore portoghese Vasco da Gama.



Ponte sullo Stretto di Mackinac, Usa - Tra i laghi Michigan e Huron, nel nord degli Stati Uniti, esiste un’ampia autostrada che preserva l’integrità di queste meraviglie naturali. Si tratta del ponte sullo stretto di Mackinac, che collega le penisole inferiore e superiore nella regione dei Grandi Laghi. Oltre ad essere uno dei ponti più lunghi del mondo, la rotta dello Stretto di Mackinac è anche un’icona dell’ingegneria statunitense. Naturalmente, anche in questo caso le dimensioni sono degne di nota, essendo lungo 8038 metri, largo 20.7 e alto 168.



Ponte Oland, Svezia - Se state viaggiando nei pressi della Svezia non potete perdervi uno dei ponti più spettacolari del mondo. Si tratta dell’Ölandsbron, che collega la penisola scandinava con l’isola di Öland. Durante quasi cinque anni di edificazione, con un costo totale di ottanta milioni di corone svedesi, sono stati impiegati quasi 100000 metri cubici di calcestruzzo. Attraversare il Mar Baltico passando sul Ponte Oland è un vero e proprio spettacolo: vi sembrerà di galleggiare sull’acqua, provando una sensazione unica.



Ponte della Costituzione, Spagna - Tra i ponti più lunghi del mondo, non poteva mancare un miracolo dell’ingegneria spagnola. Stiamo parlando, naturalmente, del Ponte della Costituzione del 1812, un collegamento indispensabile nella baia di Cadice. Si tratta di uno dei più moderni della lista, in quanto è stato inaugurato nel 2015. Inoltre, è uno dei ponti strallati più belli dell’Andalusia. Navigando per la baia di Cadice, potrete ammirare il ponte sotto diverse luci, carpendone gli affascinanti dettagli che lo caratterizzano. In più, questa zona del sud della Spagna vanta numerose ore di luce all’anno, ragion per cui è molto probabile che potrete contemplare nitidamente il grande Ponte de La Pepa, che rende omaggio alla Costituzione spagnola del 1812.