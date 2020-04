I luoghi del mondo con la galassia a portata di mano 

Northern Territory (Australia) - Nel Northern Territory, l’Australia più autentica caratterizzata da una natura strepitosa e culla della millenaria cultura aborigena, grazie a zero inquinamento luminoso è possibile osservare in ogni parte del territorio lo straordinario cielo stellato dell'Outback. Molti sono i luoghi in cui ammirare le stelle, per avvistare anche la famosa Southern Cross, la Croce del Sud, una costellazione visibile solamente nell'emisfero australe. Tra i più iconici: l’Uluru/Kata Tjuta National Park, il parco nazionale che ospita il celebre monolito simbolo dell’interno continente.



Sultanato dell’Oman - All’estremo della Penisola Arabica, il Sultanato dell’Oman è meta ideale per ammirare le stelle sull’80% del suo territorio, composto da deserti e montagne dove è facile non trovare illuminazione o, dopo una certa ora, le luci rigorosamente spente. Lontano dalla capitale Muscat, è d’obbligo scoprire il massiccio di Hajjar, che arriva fino a 2000 mt slm nella zona di Jabal Akhdar e ospita sulle sue vette il magnifico resort Alila Jabal Akhdar. Altra meta perfetta per chi volesse sperimentare il buio assoluto e ammirare le stelle è il deserto di Sharqyiah Sands con le Bedouin nights del Desert Nights Camp.



Sudafrica - Grazie al cielo cristallino e gli ampi spazi aperti, il Sudafrica è uno dei paesi più suggestivi per osservare le stelle e scoprire astri e costellazioni visibili solo a sud dell’Equatore. Tra le nove province sudafricane, il Northern Cape – la più estesa e quella con la minore densità di popolazione – è la regione più rinomata per lo stargazing: qui, vicino a Sutherland, lungo la scenografica strada stellata del Karoo, si trova il South African Astronomical Observatory, che ospita il SALT (Southern African Large Telescope), il telescopio ottico più grande dell’emisfero australe. La sua posizione isolata ed elevata (2.000 metri sul livello del mare), la bassa temperatura e l’assenza di inquinamento luminoso, garantiscono un cielo limpido e senza nuvole, essenziale per le ricerche astronomiche.



Maldive - Le Maldive, sono nell’immaginario collettivo il luogo d’eccellenza per gli amanti del relax, della natura e delle immersioni…. ma sono anche il posto perfetto per ammirare le stelle! L’esclusivo resort di lusso Anantara Kihavah Maldives Villas dispone di SKY, il primo osservatorio sull'acqua delle Maldive con tanto di bar annesso. Qui accompagnati da uno speciale SKY Guru è possibile scorgere pianeti, costellazioni utilizzando il telescopio più potente della regione, un Meade LX200 da 16 pollici montato su un treppiede super-gigante. Mentre il luxury resort Soneva Jani è possibile optare per una Astronomy Cruise che prevede una crociera con cena a bordo al tramonto, seguita dalla spiegazione dei segreti del cielo a cura dell’astronomo del resort.



Dove Mountain (Arizona, Usa) - Circondato dai canyon delle Tortolita Mountains, vicino a Tucson (Arizona), The Ritz-Carlton, Dove Mountain propone un’esperienza di stargazing nel deserto di Sonora, una delle destinazioni predilette negli Stati Uniti per osservare il cielo stellato. Il tour prevede la visita al Kitt Peak National Observatory, che vanta la più grande collezione di telescopi ottici e radiotelescopi al mondo, per poi lasciarsi ammaliare dalla bellezza della natura: qui, in un paesaggio lunare fatto di crateri e ampie vallate, è possibile ammirare un ammasso stellare situato a 8000 anni luce dalla Terra.



California, Usa - Airbnb offre numerosi alloggi ideali per osservare il cielo stellato in assoluta privacy. Ad esempio, “Folly”, progettata dall'architetto giordano Malek Alqadi (Cohesion Studio), è una cabina di lusso immersa nella natura selvaggia del Joshua Tree National Park, dove grazie alla bassa umidità del deserto e alla lontananza dalle luci dei centri abitati le osservazioni di costellazioni, pianeti e persino galassie lontane regalano indimenticabili emozioni. La casa offre spazi ampi ed è dotata di tutti i comfort, tra cui amache all’aperto e cucina. Inoltre, è equipaggiata con una tenda per 2 ospiti e offre un tetto semiaperto per osservare le stelle. Dopo una serata col naso all’insù ad ammirare le stelle, i comodi letti con lenzuola tessute con filamenti di argento naturale puro conciliano un sonno più sereno che mai.