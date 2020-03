I dieci orti botanici più belli del mondo 

Possono trovarsi nei luoghi più temperati del Pianeta , nei quali il clima è mite tutto l’anno, ma anche in situazioni in apparenza meno favorevoli, in cui l’inverno è rigido o l’estate è torrida. Ma sono sempre l uoghi di delizie p er lo sguardo, tra crescita lussureggiante di specie di pregio e di grande bellezza, location ideali per passeggiate incantevoli, occasioni in cui ammirare la meraviglia della natura, smaltire lo stress e liberare la mente. Ecco dieci giardini botanici da sogno ai quattro angoli del mondo, Italia compresa.

ORTO BOTANICO DI PAMPLEMOUSSES, MAURITIUS - Occupa una superficie di 37 ettari e ospita moltissimi esemplari di specie rare, tra cui circa 80 specie di palme. È celebre soprattutto per gli specchi d'acqua in cui crescono le ninfee giganti e il fior di loto asiatico. È anche uno dei più antichi orti botanici tropicali del mondo: è stato creato infatti nel 1770 dall'intendente francese della colonia, Pierre Poivre.



NONG NOOCH TROPICAL BOTANICAL GARDEN, NONG NOOCH, THAILANDIA - Aperto al pubblico nel 1980, questo orto botanico ospita nei suoi circa 600 ettari di superficie numerose specie di fiori e piante ornamentali. Il giardino è una vera attrazione turistica, con alloggi, ristoranti, piscina e spazi per veri e propri show. Ospita anche la più grande varietà di orchidee in Thailandia e uno dei centri scientifici più importanti del mondo per lo studio delle cycas, una varietà di pianta presente in Africa, America Centrale e Sudest Asiatico.



ORTO BOTANICO, SINGAPORE – È uno dei luoghi preferiti degli abitanti di Singapore per le loro passeggiate dato che è aperto gratuitamente ogni giorno dell'anno dalle 5 del mattino a mezzanotte. La particolarità di questo spettacolare giardino è che si trova, con i suoi ben 74 ettari di superficie, all'interno della città ed è quindi facilmente accessibile. Ospita un incantevole lago dei cigni ed è celebre in tutto il mondo per il suo splendido Giardino delle Orchidee, con oltre mille specie e 2000 ibridi.



KENROKU-EN GARDEN, ISHIKAWA, GIAPPONE - Questo suggestivo orto botanico giapponese raggiunge il massimo della sua bellezza in occasione della fioritura dei ciliegi: in questa occasione resta aperto gratuitamente per due settimane, ma è molto suggestivo anche in altre stagioni, in particolare con i colori dell'autunno.



MIRACLE GARDEN, DUBAI, EMIRATI ARABI - La particolarità di questo giardino sta nel fatto che… chiude d’estate. In effetti, il clima degli Emirati raggiunge nei mesi estivi temperature così elevate da rendere molto difficile la sopravvivenza dei fiori. Come tutto ciò che si trova a Dubai è di dimensioni immense e di fastosità grandiosa, con oltre 45 milioni di fiori. Il parco è costruito praticamente sul deserto: per questo le aiuole sono circondate da alberi che offrono un po’ di riparo dallardore del sole, ma soprattutto dalla forza del vento.



GIARDINO DI NINFA, LATINA, ITALIA - Questo splendido giardino all'inglese è nato nel 1921 attorno alle rovine della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, della quale restano alcune rovine, restaurate dopo la creazione del giardino. Il parco costituisce un vero monumento naturale: si estende su 8 ettari di terreno e raccoglie un migliaio di piante, è attraversato dal fiume Ninfa e da ruscelli di irrigazione. Nel 1976 attorno al giardino è nata un’oasi del WWF che mira a proteggere la fauna del luogo.

GIARDINO DI CLAUDE MONET, GIVERNY, FRANCIA - Deve il suo nome al celebre pittore impressionista, che visse in questo luogo per oltre 40 anni, coltivando la sua passione per il giardinaggio e traendo ispirazione per molti suoi celebri dipinti da questi giardini e dagli incantevoli laghetti coperti di ninfee.



GIARDINO TROPICALE DI MONTE PALACE, MADEIRA, PORTOGALLO - Si estende su un’area di 70.000 metri quadrati e ospita una ricca collezione di piante esotiche. Madeira in effetti, grazie alla sua posizione in pieno Atlantico e a un clima eccezionalmente mite, ha una delle maggiori biodiversità del Pianeta per quanto riguarda la flora. Il parco sorge sul fianco di una collina, a 600 metri sul livello del mare e offre un panorama straordinario sulla baia di Funchal e sull'Oceano.



DENVER BOTANIC GARDENS, DENVER, COLORADO - I giardini di Denver sono sede della più grande raccolta di piante del Nord America: la collezione include specie che vivono nei climi temperati ma anche in quelli freddi. Ci sono anche sette diverse tipologie di giardini con piante tipiche del Colorado e degli Stati limitrofi.



ROYAL BOTANIC GARDENS, MELBOURNE, AUSTRALIA – Questi suggestivi giardini, con i loro 40 ettari di superficie, si trovano sulle rive del fiume Yarra vicino al centro della cittài. Sono l’habitat perfetto per oltre 10mila specie vegetali e circa 50mila piante di grande valore storico e culturale. Sono anche una delle mete preferite dei cittadini che vi si recano a passeggiare, approfittando dei giochi a disposizione dei bambini e di un osservatorio.