Luoghi così strani da sembrare scherzi di natura

Non esistono solo il primo di aprile , giornata dedicata agli scherzi : questi dieci luoghi, bizzarri come veri e propri scherzi della natura, sono visibili in qualunque momento dell’anno, sempre pronti a incuriosirci e sorprenderci. Anche perché non sempre la scienza è riuscita a spiegare le ragioni che si nascondono dietro a tanta stranezza.

ANTELOPE CANYON, ARIZONA, USA – E’ uno dei luoghi più celebri e più bizzarri del Pianeta. Si trova in terra Navajo e si è formato nel corso di milioni di anni per effetto dell'azione di acqua e vento sulle rocce di arenaria. E' un canyon che in alcuni punti diventa strettissimo, celebre per le forme vertiginose e per i giochi di luce che conferiscono all'arenaria un vero arcobaleno di sfumature rosse.



LAGO KLILUK, COLUMBIA BRITANNICA, CANADA – Questo lago, conosciuto anche con il nome di Spotted Lake, ovvero Lago a macchie, sembra letteralmente a pois: le curiose “macchie” che si osservano sulla superficie sono dovute alle alte concentrazioni di vari minerali e a sedimenti di solfato di magnesio, calcio e solfato di sodio. Il curioso bacino salato alcalino si trova nella valle di Similkameen e, nei mesi estivi, quando l’evaporazione è più intensa, si colora ancora più intensamente perché diventano più evidenti i depositi minerali che determinano la diversa colorazione delle “macchie”.



PAPAKOLEA BEACH, SOUTH POINT, HAWAII – Questa incantevole spiaggia ha un inedito colore verde, dovuto alla elevata concentrazione di olivina, un minerale di origine magmatica contenente ferro e magnesio, presente nella sabia. L’olivina è una pietra preziosa che per il suo splendido colore è molto utilizzata in gioielleria.



LAGO HILLIER, MIDDLE ISLAND, AUSTRALIA – Il suo colore rosa intenso lo fa sembrare un vero scherzo di natura. Il suo colore crea un bizzarro contrasto cromatico con il verde dei prati e con il turchese dell’oceano che si infrange sulla spiaggia a brevissima distanza. La curiosa colorazione del lago è ancora oggetto di studio: si pensa che sia dovuta alla presenza di una micro-alga, la Dunaliella salina, e di altri microrganismi. Il colore è permanente e non si altera se l'acqua viene raccolta in un contenitore.



PAMUKKALE, DENIZLI, TURCHIA – Il suo nome significa “Castello di cotone” e ben descrive questa spettacolare successione di piscine di acqua turchese circondate dal candore del travertino e delle rocce calcaree bianche come la neve. Il complesso copre un'area di 2700 metri di lunghezza e 160 d'altezza e, visto da lontano, assomiglia a una cascata di ghiaccio.



CASCATE DI SANGUE, SCOTT BASE, ANTARTIDE – La vista è inquietante: un fiume d’acqua color ruggine sgorga dal ghiaccio e si riversa nel lago Bonney, oltre quindici metri più in basso, tingendo di rosso il ghiaccio circostante. Il fenomeno è stato spiegato di recente: si tratta di acqua oceanica che si è saturata di ferro dopo essere rimasta imprigionata per 2 milioni di anni tra il ghiacciaio e una parete di rocce ferrose.



THOR’S WELL, OREGON, USA – il Thor's Well (pozzo di Thor) è una depressione naturale collegata a un sistema di grotte sotterranee nelle quali l’acqua viene risucchiata e poi spuntata all’esterno fino a un'altezza di sei metri. E’ un fenomeno naturale decisamente impressionante, tanto che la depressione viene chiamata anche “Cancello per l'inferno”: il fenomeno è più accentuato quando il mare è mosso.



RUBY FALLS, TENNESSEE, USA – Questa spettacolare serie di cascate sotterranee si trova all'interno della Lookout Mountain, vicino a Chattanooga, nel Tennessee. La più imponente ha un salto di circa 45 metri e viene illuminata per incrementare l'effetto scenografico. Le cascate sono collegate a un suggestivo sistema di grotte, con stalattiti e stalagmiti.



SAILING STONES, RACETRACK PLAYA, CALIFORNIA – In italiano potremmo chiamarle “rocce striscianti” o più semplicemente “rocce che si spostano”. Il fatto strano è che queste pietre, anche di dimensioni ragguardevoli, si muovono su aree del tutto pianeggianti e, in apparenza, senza interventi esterni. Il misterioso fenomeno non è ancora stato ancora completamente compreso: si pensa che le pietre “scivolino” per effetto del vento su un sottile strato di ghiaccio notturno, che scompare poi durante il giorno.



LA MERAVIGLIA DEGLI ICEBERG – CIRCOLI POLARI - Tutti noi sappiamo che gli iceberg sono immensi blocchi di ghiaccio galleggiante, dei quali emerge solo la sommità. Il mare ne scava e modella la parte esterna, creando vere e proprie scenografie di ghiaccio a volte dalle forme curiose.