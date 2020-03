L'Europa che pedala: anche sulla cima degli alberi

Passeggiare vicini al cielo - Situato a Gisselfeld Klosters Skove (circa un'ora a sud di Copenaghen), La Forest Tower a Camp Adventure porta i visitatori a nuove vette con una passerella lunga 900 metri e il centro della torre alto 45 metri.Salendo sulla salita a spirale accanto agli alberi, l'esperienza culmina con una straordinaria vista a 360° sul paesaggio collinare caratteristico della Zeland. Sulla piattaforma , se la giornata è limpida si può vedere il lontano skyline di Copenaghen. La passeggiata attraverso una passerella lunga 900 metri nella foresta, dove si può sperimentare il parco di arrampicata di Camp Adventure, la foresta e lo splendido scenario in cui si trova la torre. Lungo la strada, ci sono diversi punti panoramici dove è possibile riposare e godersi in santa pace l’incanto della la natura.

Fiandre in bici - "In bicicletta tra gli alberi" fa parte di un ambizioso progetto che si inserisce nella tradizionale passione belga per la natura e per la bici. La nuova straordinaria pista ciclabile sopraelevata si trova a Pijnven. al centro di un Parco Naturale di 5.137 ettari. Con questo percorso le Fiandre si confermano il numero uno nel turismo ciclistico europeo.



Il Sentiero sulle cime degli alberi in Slovenia - La Tree Top Walk si trova nel cuore delle maestose foreste dei monti Pohorje, per l’esattezza in cima al monte Rogla (a 1.517 metri d’altitudine) e promette un’esperienza speciale nel cuore della natura, da una prospettiva sicuramente insolita. Inaugurato nell'autunno 2019, il percorso didattico-naturalistico accessibili a tutti, è un mix di avventura e spazi didattici dedicati alle foreste slovene. Con una stupenda vista a 360 gradi sulle foreste e sui monti, inizia a livello del terreno sulla cima del Rogla, si snoda per 1.043 metri ad un’altezza dal suolo fino a 20 metri e culmina nella maxi-torre alta 37 m, Divertimento e consapevolezza ambientale convivono in una struttura 100% eco-compatibile. Lungo il sentiero ci si imbatte nelle cosiddette Stazioni di adrenalina, come l’abisso virtuale, passaggi in corda sopraelevati o lo scivolo di 40 metri che consentirà, a chi lo vorrà, di scendere dalla torre in pochi secondi.Il punto di forza del sentiero è dato dalla presenza di numerosi contenuti informativi (divertenti e interattivi) sull’habitat naturale e sulla funzione dei boschi. Completamente privo di barriere architettoniche, ideale anche per le persone disabili e i bambini sul passeggino.



Mezzano e gli alberi giganti - Più semplice e senza tante sovrastrutture, in Italia il paese di Mezzano che deriva dalla presenza di alberi particolarmente alti e rigogliosi, il diametro del tronco può arrivare a misurare un metro di larghezza, in altezza invece gli alberi svettano fino a toccare i 50 metri. La foresta è imponente, selvaggia di un bellezza che evoca la Natura primigenia. Come fare per raggiungere questi alberi eccezionali? Il punto di partenza è al Rifugio Fonteghi (1110 slm), raggiungibile con la comoda strada asfaltata che da Imèr porta in Val Noana. Da qui si imbocca il sentiero 733 e si prosegue lungo la strada forestale fino a raggiungere la Cascina Val Piana. Seguendo le indicazioni ci si avvia per raggiungere il “Sentiero degli Abeti Giganti”.