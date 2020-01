Hotel golosi: dormire tra croissant e baguettes

Un croissant al posto del cuscino, una gigantesca fetta di pane da toast come testiera del letto, due golosi panini da indossare al posto delle ciabatte: è il sogno di tutti i golosi di pane, pasticcini, dolci di ogni genere. Chi da sempre coltiva il desiderio di rimanere per una notte chiuso in una pasticceria può approfittare della nuova suite a tema “ Bread and Breakfast” allestita dal Rifinery Hotel di New York , nella quale tutto, ma proprio tutto, stuzzica la golosità.

Questo paradiso per innamorati dei carboidrati, e un certo sprezzo per la linea, offre una decorazione a tema che copre le intere pareti e che coinvolge tutti gli elementi di arredo, dai comodini alle tende, dal copriletto ai kit di cortesia proposti in bagno. A disposizione del cliente ci sono un mini bar sempre a tema, che contiene un cospicuo assortimento di pasticceria e panetteria, con tanto di mini-forno e tostapane su misura. Non mancano poi barrette di cereali, bagels, una ricca scorta di donuts di ogni genere e qualsiasi altro ben di dio si possa immaginare, con tanto di burro, marmellata e crema al formaggio spalmabile per completare l’esperienza gourmand. C’è perfino un delicato profumo di pane e brioches appena sfornate che aleggia nell’aria. Se poi non bastasse, c’è anche un menu room service con altre delizie di pasticceria e con un credito di 100 dollari incluso, per esaudire ogni sfizio.. Infine, ciliegina sulla torta, a ogni cliente viene regalato un accappatoio personalizzato con il ricamo "Carbivore" da conservare per ricordo.

Purtroppo, i golosi di tutto il mondo non hanno a disposizione molto tempo per coronare il loro sogno goloso: la “Hotels.com Bread and Breakfast room” ha aperto i battenti lo scorso 17 gennaio e resterà attiva solo fino al 31 gennaio prossimo. Il budget non è proibitivo: l’esperienza costa 225 dollari (circa 202 Euro) a notte.