Dormire strano: ecco gli alloggi più bizzarri del mondo

Le strutture in cui dormire strano Spitbank Fort, Portsmouth, Regno Unito Tripadvisor 1 di 23 Spitbank Fort, Portsmouth, Regno Unito Tripadvisor 2 di 23 Dog Bark Park Inn, Idaho, Stati Uniti Tripadvisor 3 di 23 Dog Bark Park Inn, Idaho, Stati Uniti Tripadvisor 4 di 23 Free Spirit Spheres, Vancouver Island, Canada Tripadvisor 5 di 23 Free Spirit Spheres, Vancouver Island, Canada Tripadvisor 6 di 23 Skylodge Adventure Suites, Urubamba, Perù Tripadvisor 7 di 23 Skylodge Adventure Suites, Urubamba, Perù Tripadvisor 8 di 23 The Aurora Express, Alaska, Stati Uniti Tripadvisor 9 di 23 The Aurora Express, Alaska, Stati Uniti Tripadvisor 10 di 23 Silo Stay, Little River, Nuova Zelanda Tripadvisor 11 di 23 Silo Stay, Little River, Nuova Zelanda Tripadvisor 12 di 23 Golden Crown Levi Igloos, Lapponia, Finlandia Tripadvisor 13 di 23 Golden Crown Levi Igloos, Lapponia, Finlandia Tripadvisor 14 di 23 Golden Crown Levi Igloos, Lapponia, Finlandia Tripadvisor 15 di 23 Crane Hotel Faralda Amsterdam, Amsterdam, Olanda Tripadvisor 16 di 23 Crane Hotel Faralda Amsterdam, Amsterdam, Olanda Tripadvisor 17 di 23 Crane Hotel Faralda Amsterdam, Amsterdam, Olanda Tripadvisor 18 di 23 Huilo Huilo Montana Magica Lodge, Neltume, Cile Tripadvisor 19 di 23 Huilo Huilo Montana Magica Lodge, Neltume, Cile Tripadvisor 20 di 23 Jumbo Stay, Stoccolma, Svezia Tripadvisor 21 di 23 Jumbo Stay, Stoccolma, Svezia Tripadvisor 22 di 23 Jumbo Stay, Stoccolma, Svezia Tripadvisor 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le case sono state censite da TripAdvisor, la grande community online di viaggiatori, e selezionate tra quelle votate tra le migliori sul sito per un soggiorno… diversamente indimenticabile. Alcuni di questi luoghi sono così strani quasi da non crederci e possono essere perfetti per chi vuole organizzare un soggiorno fuori dagli schemi.



Spitbank Fort, Portsmouth, Regno Unito – La dimora è ricavata da un antico forte che occupa un’intera isoletta tra l’isola di Wight e l’Inghilterra. Propone 8 suite di lusso, bar, piscina riscaldata, sauna e, naturalmente, panorami mozzafiato. Non è proprio per tutte le tasche: il prezzo di una stanza parte da €561 a notte.



Dog Bark Park Inn, Idaho, Stati Uniti – Un po’ meno costosa è una notte di soggiorno al Dog Bark Park Inn: si parte da €114 ed è una struttura tutta dedicata agli amici dei cani: la struttura è a forma di beagle gigante e, con i suoi 9 metri di altezza, ed è considerato dai locali una sorta di monumento.



Free Spirit Spheres, Vancouver Island, Canada – Un hotel fatto di casette a forma di sfera appese agli alberi in una foresta sull’Isola di Vancouver nella British Columbia. Si dorme in tre grandi “palle” di legno sospese, raggiungibili attraverso un viale immerso nella natura. All’interno ci si sente davvero parte dell’albero e dei suoi rami che si possono ammirare dalla grande finestra circolare.



Skylodge Adventure Suites, Urubamba, Perù – Questa struttura decisamente non è adatta a chi soffre di vertigini: è formata da capsule trasparenti appese alla montagna che offrono viste incredibili sulla Urumbamba Valley sottostante. Qui l’avventura inizia con il precorso per raggiungere lo Skylodge: scalando per 400 metri attraverso una via ferrata o arrampicandosi su un sentiero. Ogni suite comprende quattro letti, zona pranzo e bagno privato.



The Aurora Express, Alaska, Stati Uniti – Questo B&B è ricavato dalle carrozze di un treno ristrutturato ad hoc. collocato su una collina che domina Fairbanks in Alaska. Ogni carrozza è stata trasformata in una suite, ciascuna delle quali è decorata in stili diversi ed ispirata alle diverse epoche della storia della ferrovia dell’Alaska.



Silo Stay, Little River, Nuova Zelanda – Questa pittoresca cittadina non lontana da Christchurch, ospita una struttura creata, nel pieno rispetto per l’ambiente, all’interno di silo per il grano riconvertititi. Per la ristrutturazione sono stati adoperati solo materiali naturali, come lana di pecora per l’isolamento, scaldabagno ecologici e docce riscaldate con uno speciale bruciatore di pellet.



Golden Crown Levi Igloos, Lapponia, Finlandia – Per ammirare l’aurora boreale non c’è luogo migliore di un igloo di vetro, come quelli di questo resort lappone. Le tariffe non sono proprio economiche (in media €463 a notte), ma si possono godere interni lussuosi e accessori high-tech. I vetri sono antinebbia per assicurare viste ininterrotte del cielo e dello splendido scenario circostante.



Crane Hotel Faralda Amsterdam, Amsterdam, Olanda – Anche in questo caso, l’esperienza merita un certo investimento: in media €725. Si dorme però nella cabina di commando di una gru industriale riconvertita in hotel. Si può scegliere fra tre diverse suite, con panorami suggestivi sulla città, in continuo cambiamento visto che la gru si muove con il vento. All’ultimo piano c’è anche una Jacuzzi riscaldata e, ovviamente, super panoramica.



Huilo Huilo Montana Magica Lodge, Neltume, Cile – Il Lodge si trova nella riserva naturale di Huilo Huilo in Cile, è una ‘guest house’ di 13 stanze all’interno di un vulcano creato dall’uomo che erutta ogni giorno (solo acqua, niente paura!) L’hotel si raggiunge solo a piedi, per mezzo di una passerella sopraelevata tra gli alberi.



Jumbo Stay, Stoccolma, Svezia – Pensato per chi ama sentirsi tra le nuvole, questo originale ostello è ricavato in un aereo Boeing 747 e si trova su una pista in disuso all’aeroporto di Stoccolma. La struttura propone 33 stanze e una suite che si trova, naturalmente, nella cabina di pilotaggio.