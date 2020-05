Giornata Internazionale dei Musei, da visitare su Internet

Valle d’Aosta: alla scoperta del Forte di Bard - Il Forte di Bard, tra i migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento nonché attuale polo culturale della Valle d’Aosta, porta l'arte a casa attraverso i suoi canali di comunicazione online. In questi giorni di cauta ripartenza, l'Associazione Forte di Bard sta veicolando attraverso i propri profili social i contenuti delle mostre allestite nelle sue sale. Un palinsesto culturale fatto di video pillole d'arte dedicate ad alcune delle opere della mostra Capolavori della Johannesburg Art Gallery - Dagli Impressionisti a Picasso e di schede informative, legate alle immagini delle mostre fotografiche Wildlife Photographer of the Year, PhotoAnsa e On assignment, una vita selvaggia, video dedicati al territorio della Valle d’Aosta.



Qatar: i musei di Doha - I musei più famosi di Doha, capitale del Qatar e vero e proprio hub culturale nella regione del Golfo, possono essere comodamente ammirati anche da casa grazie alla piattaforma Google Arts & Culture. È possibile esplorare in un tour a 360° il MIA-Museum of Islamic Art, e attraversare 14 secoli di manufatti e opere di arte islamica visitando virtualmente le gallerie di questo straordinario museo, vera e propria icona di Doha. Anche il National Museum of Qatar, il celebre edificio a forma di “rosa del deserto” mette a disposizione dei visitatori collezioni virtuali che raccontano la storia del commercio del Qatar e il grande legame del Paese con il mare. Mentre il Mathaf-Arab Museum of Modern Art è “online” con alcuni pezzi highlight della sua esposizione offrendo un’interessante prospettiva sull'arte araba moderna e contemporanea.



Northern Territory, Australia - Se volete scoprire qualcosa in più sulla millenaria cultura aborigena e sulla straordinaria natura che caratterizza il Northern Territory, lo stato più settentrionale dell'Australia, non perdetevi un tour - per ora virtuale - del Museum and Art Gallery of the Northern Territory (MAGNT). Questo museo situato in posizione panoramica sulla baia di Darwin, è la principale istituzione culturale della capitale tropicale del Northern Territory e ospita interessanti collezioni rappresentative dell'arte, della storia naturale e della cultura della regione. Alcune esposizioni possono essere ammirate anche da casa a questo link, come quella dedicata alla fauna locale, con immagini e informazione su coccodrilli, pesci, rettili che popolano questa vasta area, o quella sulla pittura aborigena con una ricca presentazione di opere artistiche e relativa descrizione approfondita.



Israele: arte moderna e storia antica - Moderno e storico si fondono in Israele. E lo fanno anche sul piano virtuale, non solo nella realtà. Partiamo dal Tel Aviv Museum of Art. Fondato nel 1932, è il più antico museo d’arte di Israele, è un’istituzione per quel che riguarda l’arte moderna e contemporanea, sia israeliana che internazionale. Sul sito ufficiale del museo e sulle sue pagine social sono disponibili non solo mostre ed eventi in streaming, ma anche veri e propri tour virtuali guidati. Il sito offre anche diverse attività artistiche e ricreative dedicate ai bambini.



Gerusalemme - Il museo della Torre di David, che racconta la storia di Gerusalemme, è situato nell’omonima cittadella medievale (la Torre di David) poco distante dalla Porta di Giaffa, storico ingresso della città vecchia. Al suo interno si trovano tutte le pietre miliari della storia di Gerusalemme: dalle prime tracce dell’esistenza della città (risalenti al secondo millennio a.C.) fino alla sua elevazione a capitale di Israele, passando per il suo ruolo fondamentale nelle tre religioni monoteiste. Il sito web del museo è tra i più completi: offre numerose attività virtuali tra cui tour, video, foto, conferenze ed esperienze di realtà virtuale sia della Città Santa che dei sotterranei della Torre di David e della fortezza crociata di Re Baldovino.



Oman - Il centro di Muscat, nella zona di Al Khuwair, pullula di musei, fra cui il nuovissimo National Museum, la Galleria d’Arte Bait Al Muzna e lo storico museo Bait Al Baranda, e lo storico (aperto dal 1985) Museo di storia naturale, situato di fronte alla Moschea Zawawi. Il museo annovera una selezione della flora e della fauna dell'Oman, con esposizioni su mammiferi indigeni, insetti, uccelli e giardini botanici. E soprattutto, la sala delle balene: dimora dell'enorme scheletro di un capodoglio, che è stato ritrovato sulla costa dell'Oman nel 1986. Il museo contiene fossili marini e scheletri di antichi mammiferi come scimmie ed elefanti primitivi, ma anche esemplari di leopardo arabo, orici, lupo e volpe rossa araba. Fenicotteri e altre curiosità ornitologiche, lumache e molluschi...