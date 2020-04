Un viaggio virtuale tra le meraviglie di Israele

Gerusalemme - Il progetto “Jerusalem is Traveling 2U” è una grande opportunità per scoprire la città a distanza, dato che raccoglie al suo interno decine di esperienze guidate inedite. Nessuna grande attrazione è stata dimenticata: non mancano i tour del Muro del Pianto e del Monte degli Ulivi, la visita guidata al Santo Sepolcro, la passeggiata lungo le mura della città e vecchia o tra i mercati e molto altro ancora. Per rendere ancora più completa l’esperienza, è possibile anche partecipare a conferenze e a momenti di preghiera in diretta. La piattaforma tornerà utile anche una volta passata l'emergenza la Jerusalem Development Authority, che ne ha seguito lo sviluppo, si è infatti già detta interessata a mantenerla e arricchirla anche in futuro, per dare a tutti la possibilità di visitare una delle città più antiche e affascinanti al mondo. Clicca qui e scopri tutti i tour virtuali della città.



La Città di David - Non poteva mancare, tra le meraviglie archeologiche d'Israele, una menzione al sito della Città di David di Gerusalemme. Il nucleo originario della città, risalente al secondo millennio a.C., è ancora perfettamente conservato e viene continuamente arricchito con nuovi ritrovamenti. Clicca qui e scopri tutti gli strumenti che consentiranno di conoscere le curiosità e i segreti della Città di Davide.



San Giovanni d’Acri - Anche il modo legato all’archeologia, uno dei principali motori del turismo verso Israele, ha deciso di votarsi al virtuale, per continuare a sorprendere migliaia di appassionati in questi giorni in cui viaggiare è impossibile. San Giovanni di Acri, storico porto crociato sulle rive del Mediterraneo e tappa obbligata per gli amanti dell’archeologia, ha messo a disposizione di tutti una serie di video e di letture per esplorare la Città Vecchia senza nemmeno doversi alzare dalla sedia. Clicca qui e scopri i tour virtuali della Città.



Masada - Non è da meno la fortezza di Masada, costruita nel I secolo a.C. da Erode il Grande, dalla quale ancora oggi si gode di una vista mozzafiato sulle depressioni del Mar Morto e distrutta dai Romani dopo un epico assedio durato mesi e mesi. Mentre una voce guida il visitatore virtuale conducendolo all'intenro della storia millenaria del sito, è infatti possibile ammirarne tutta la bellezza grazie a delle splendide immagini a 360°.Clicca qui e scopri il tour virtuale di Masada.



A spasso per Israele - Come tutti sanno, le meraviglie di Israele non sono solo a Gerusalemme e Tel Aviv. Per questo vale sicuramente la pena visitare anche 3D ISRAEL una piattaforma che raccoglie foto panoramiche dei principali luoghi di interesse del Paese. Qui sarà possibile ammirare, in spettacolari immagini a 360°, luoghi unici al mondo come il Makhtesh Ramon, le grotte di Qumran, l’Osservatorio sottomarino di Eilat e altro ancora. Ogni immagine è inoltre accompagnata da un blocco di testo che descrive ciò che si sta vedendo.



Per maggiori informazioni: www.goisrael.com