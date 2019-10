Foliage: le città più belle nei colori dell’autunno 

Se l’autunno dà il meglio di sé nei boschi, sui monti e nelle campagne, la splendida livrea di cui si veste la natura in questa stagione può essere ammirata anche nei centri urban i. I parchi , i viali e i lungofiume si trasformano in tavolozze di colori caldi e brillanti , tutti da ammirare. Ecco alcune città , splendide tutto l’anno, ma che d’autunno diventano magiche.

KYOTO – GIAPPONE – La stagione del foliage in Giappone è apprezzata dai turisti internazionali ormai quanto il periodo della fioritura dei ciliegi. Le varietà locali di alberi si colorano di toni rossi accesissimi, mentre le foglie cadute a terra formano un tappeto fiammeggiante.



SEUL - COREA DEL SUD – La celebre Namsan Tower, uno dei monumenti più conosciuti e visitati della città, diventa ancora più iconica nella cornice di foglie autunnali del parco omonimo che la circonda.



TORONTO – CANADA - La città, motore economico del Canada, accanto a quartieri ultramoderni conserva grandi spazi verdi in cui i cittadini e i turisti amano passeggiare. I parchi della città offrono scenari davvero suggestivi sullo sfondo dello skyline cittadino.



CHICAGO – STATI UNITI – Colori accesi e tonalità calde anche nei giardini di Chicago: la nostra foto è stata scattata a Millennium Park, uno dei quartieri residenziali e dei parchi pubblici più grandi della città.



PHILADELPHIA – STATI UNITI - Per ammirare i colori dell’autunno non è indispensabile recarsi in un parco pubblico: basta passeggiare in un quartiere residenziale per ammirare lo spettacolo del foliage. Qui fanno la parte del leone i Gingko biloba, le cui foglie prima di cadere assumono una colorazione giallo oro.



TORINO – ITALIA - Il corso del fiume Po è contornato da folti filari di latifoglie che d’autunno regalano uno spettacolo davvero suggestive. Particolarmente suggestivo è il Parco del Valentino, polmone verde della città, che in autunno regala scenari emozionanti.



LONDRA – GRAN BRETAGNA - La città ha molti parchi cittadini: per la nostra gallery d’autunno abbiamo scelto Greenwich Park, nella parte meridionale della città. E’ uno dei più grandi della capitale britannica e il primo a essere riconosciuto come Parco Reale.



BRUGES - BELGIO -Una città gioiello delle Fiandre, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2000. L’autunno rende ancora più magici i canali e le mura medievali della città, colorandoli con pennellate di rosso e di giallo, offerte dalle chiome degli alberi e riflesse dall’acqua.



SAN PIETROBURGO – RUSSIA – In questa meravigliosa città, il contrasto tra i colori pastello dei palazzi storici e la bellezza dei viali alberati rivestiti della loro livrea autunnale regala un’atmosfera speciale, specie se si ha la fortuna di imbattersi in una giornata di sole.



BERLINO – GERMANIA – Il quartiere di Tiergarten con il suo grande parco situato subito a ovest del centro della città, in autunno si trasforma in un vero bosco delle meraviglie. Nel Cinquecento questa zona era una riserva di caccia dei sovrani; oggi ospita, tra l’altro, il giardino zoologico.