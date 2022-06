Filippine: sei esperienze eco-sostenibili a stretto contatto con la natura

Nelle Filippine sono molteplici le possibilità di viaggio in zone spettacolari dal punto di vista della natura, senza rinunciare al divertimento e immergersi in una natura rigogliosa che viene attentamente tutelata, Ecco sei aree dove questo circolo virtuoso dal punto di vista green prende vita.





Georiserva di Masungi, Rizal -

Delfini a Bohol -

Campawan Curtain, Davao Oriental -

Kayak a El Nido, Palawan -

Trekking a La Union -

Mangrovie a Siargao -

Il paesaggio esteso della Georiserva di Masungi è un'area di conservazione che ospita centinaia di specie selvatiche native. Fare un trekking di tre ore sul Discovery Trail, attraverso i sentieri con vegetazione lussureggiante e formazioni calcaree, camminare su ponti sospesi per scattare incredibili foto, godersi la vista spettacolare del parco naturale e la distesa del lago più grande del paese, il Laguna de Bay, sono tra le attività preferite dai turisti.Durante un viaggio nelle Filippine, impossibile non prevedere una giornata in mare per osservare la vita marina nelle acque cristalline dell'isola di Pamilacan a Bohol. I visitatori possono adocchiare varie specie di delfini e balene come i delfini di Risso, delfini Spinner, delfini Bottlenose, delfini macchiati, balene di Bryde, capodogli, globicefali, balenottere assassine pigmeo, e anche balenottere blu che nuotano nel loro habitat naturale. Il turismo sostenibile nella zona ha contribuito a mantenere i delfini e le balene più sicuri dalla pesca commerciale. Negli scorsi anni le acque al largo dell'isola erano territorio di pesca per i cacciatori di balene che consideravano questa attività come una fonte di reddito.Le maestose cascate Campawan si possono raggiungere attraverso una passeggiata che percorre l'area boschiva della città di Baganga a Davao Oriental. La cascata, somigliante a un ampio sipario lungo circa 6 metri che si immerge in un bacino poco profondo, è la location ideale per rinfrescarsi con un tuffo. In quanto attrazione di rilievo di Davao Oriental, si sta iniziando a trasformare il luogo in un eco-parco tutto da godere per la gente del posto e per i turisti.Con le sue acque tranquille Palawan risulta essere un paradiso per i kayak. Andare in kayak attraverso le formazioni calcaree della Piccola Laguna e della Grande Laguna sull'isola di Miniloc è infatti considerata un’esperienza tanto surreale quanto indimenticabile. Per contribuire a proteggere l'equilibrio ecologico delle sue destinazioni più popolari, il governo locale ha introdotto diverse misure, come ad esempio una regolamentazione speciale che permette di accedere o meno via acqua nelle lagune; l’ancoraggio delle barche motorizzate è stato vietato all'ingresso della Piccola e della Grande Laguna, con poche eccezioni.La Provincia di La Union è un paradiso incantevole in attesa di essere scoperto. Un trekking di 20 minuti attraverso una vegetazione lussureggiante conduce alle cascate Tangadan dove ci si può concedere un tuffo rinfrescante. Si può trovare ristoro anche presso l'Arosip Ecotrail a Bacnotan, i cui alberi torreggianti proteggono dal sole e dal caldo la passeggiata di 45 minuti che conduce alla vetta. Le cascate di Tuddingan a Naguilian sono accessibili attraverso un sentiero cementato, adatto anche ai principianti. I più romantici possono fare anche un viaggio a Mt. Puraw a Bauang e godersi il sorgere del sole all’alba tra un mare di nuvole.Siargao, oltre che attirare gli amanti del surf per le sue onde, è anche lapiùgrande foresta di mangrovie del paese. Il Del Carmen Mangrove Forest propone un tour in barca che porta i viaggiatori lungo le acque salmastre che coprono circa 4.871 ettari e ospitano ben 27 delle 70 diverse specie di mangrovie nel mondo. Questo è l'habitat di flora e fauna rare e in pericolo di estinzione, tra cui, in particolare, il Crocodylus Porosus (coccodrillo marino).Per maggiori informazioni: www.itsmorefuninthephilippines.co.uk