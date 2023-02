Festival, anniversari, eventi: ecco dove andare nel 2023

Tallin Capitale Verde - La capitale dell'Estonia è la Capitale verde d'Europa nel 2023. Ogni anno una giuria indipendente di esperti di sostenibilità urbana valuta le prestazioni delle città su 12 indicatori ambientali e seleziona le finaliste. Alcuni degli aspetti che hanno influenzato la sua vittoria sono l'impegno per gli spazi verdi, il trasporto pubblico gratuito e l'economia circolare. Tallinn, oltre ad avere un centro storico medievale imponente e squisitamente conservato, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, dispone di una rete di spazi verdi, parchi e giardini pubblici che coprono quasi il 30% della città. La maggior parte di essi si trova nella cintura di bastioni che circonda la Città Vecchia, un vero e proprio corridoio verde che contribuisce a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.



Siviglia Capitale del turismo intelligente - La Commissione europea ha scelto Siviglia come Capitale europea del turismo intelligente per il 2023, un riconoscimento ottenuto dopo la decisione della giuria professionale rispetto ad altri candidati, tra cui le città spagnole di Gijón e San Sebastián, insieme a Porto (Portogallo), Zagabria (Croazia), Aarhus (Danimarca) e Pafos (Cipro). Siviglia si è distinta nelle quattro categorie da valutare: accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione e impegno per il patrimonio e la creatività. Oltre a tutto questo, durante l'anno verrà organizzato un ricco programma di attività per commemorare la nomina. Questo titolo consacra il suo modello di sviluppo turistico inclusivo, sostenibile ed eccezionale, che ha posto i residenti al centro della strategia e ha preparato la città a competere e continuare a crescere in questa nuova era post-pandemica. Insieme a Siviglia, anche la città cipriota di Paphos è stata nominata Capitale europea del turismo intelligente per il prossimo anno, in quanto in ogni bando vengono premiati due comuni.



Festival di Canto e Danza in Lettonia - Non si tratta di un evento culturale ordinario: è una parte essenziale dell'identità lettone. Uno dei più grandi eventi corali e di danza amatoriali del mondo e l'evento più epico della vita culturale della Lettonia, si svolge per una settimana ogni cinque anni e attira migliaia di spettatori. Le tradizioni e il patriottismo si possono ritrovare nelle canzoni (cantate in coro a cappella) e nelle danze popolari. Gli eventi del Festival di Canto e Danza raccolgono solitamente più di 40.000 partecipanti e la manifestazione culmina in un emozionante concerto di chiusura sul Palcoscenico all'aperto di Mežaparks. Dal 2003 i festeggiamenti sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO.



A Dubai un parco dedicato al Real Madrid - Come se non bastasse ciò che Dubai ha da offrire ( il Burj Al Arab, l'Expo City, il Museo del Futuro, le isole Deira e naturalmente la gigantesca torre Burj Khalifa, oltre ai suoi numerosi musei e parchi a tema), alla fine del 2023 è prevista anche l'apertura di un nuovo parco a tema dedicato al Real Madrid. Il parco, promosso da Dubai Parks and Resorts, si chiamerà, come prevedibile, Hala Madrid! e sarà caratterizzato da un museo, da montagne russe e persino da giochi di abilità calcistica e sarà il primo parco a tema di questo tipo al mondo. I visitatori potranno godere di mostre audiovisive, esperienze interattive e attrazioni uniche ispirate allo spirito del Real Madrid.



Malta: La Valletta ospiterà l'EuroPride 2023 - Dal 7 al 17 settembre Malta sfoggerà i suoi colori arcobaleno per dare il benvenuto alla comunità LGBTQ+ dei paesi vicini in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Malta è una delle destinazioni leader in Europa nella promozione dei diritti della comunità LGBTQ+ e negli ultimi anni ha apportato miglioramenti significativi alle sue leggi sull'uguaglianza, risultando la città meno discriminatoria in Europa. Malta, che di recente è stata eletta ancora una volta "Migliore destinazione LGBTQ+ in Europa" secondo l'indice ILGA-Europe Rainbow Map, ha un altro motivo per essere "orgogliosa". I principali eventi includono la Pride March il 16 settembre dalle 16 alle 19 e il concerto dell'EuroPride 2023 con molti artisti. Altri eventi includono mostre artistiche e culturali, conferenze e incontri, feste e attività sociali.



Nuovi musei e festival - Fra le altre iniziative che nel 2023 offrono spunti per visitare tanti luoghi del mondo, c’è ad esempio, un museo dedicato al soprano greco Maria Callas che aprirà al pubblico la prossima estate ad Atene, in occasione del centenario della nascita dell'artista. A Berlino apriranno tre nuovi musei: il Museo del Samurai (il primo in Europa dedicato all'arte dei samurai), il Museo del XX secolo (dedicato esclusivamente all'arte contemporanea, che sarà completato nel 2026) e il Giardino delle sculture (esposto nelle parti esterne della nuova Galleria nazionale). A Pinilla del Valle (Madrid) verrà inaugurato il Museo della Valle di Neanderthal. Sempre in tema di musei, Valencia ospiterà a settembre il Congresso ICOM-CC. Un forum unico nel suo genere in cui professionisti di tutto il mondo (dai restauratori agli scienziati e ai curatori) si incontreranno per una settimana per studiare, lavorare, discutere ed esprimere le loro opinioni sul patrimonio culturale di oggi e di domani. Sempre nel 2023, Buenos Aires ospiterà l'Expo specializzata degli Stati membri del BIE sul tema "Scienza, innovazione, arte e creatività per lo sviluppo umano". E, restando più vicini, il quartiere Alfama di Lisbona ospiterà il Festival Santa Casa Alfama, considerato Patrimonio Immateriale dell'Umanità, con fadisti portoghesi nuovi e affermati. E ci sarà sempre spazio per rendere omaggio ad Amália Rodrigues.



Anniversari e celebrazioni - Il 2023 è anche un anno di anniversari e celebrazioni: come il centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino e della morte del pittore Joaquín Sorolla, i 75 anni dall'assassinio del leader pacifista indiano Mahatma Gandhi, i 450 anni dalla fine della Battaglia di Lepanto del 1573, con la vittoria della Lega Santa sull'Impero Ottomano. Sono inoltre trascorsi 25 anni dalla morte del cantante americano Frank Sinatra nel 1998, 50 anni dalla misteriosa morte dello scrittore e politico cileno Pablo Neruda e 60 anni dall'assassinio dell'allora presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy.