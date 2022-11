Ecco le destinazioni Best in Travel 2023: c'è anche l'Umbria

Il New Mexico, (Stati Uniti d’America), noto come "Terra dell’incanto", prima classificata nella sezione "Scoperte"

Lonely Planet e i suoi Best in Travel

Nell'edizione 2023, le destinazioni prescelte sono state suddivise in base alla tipologia di esperienza offerta dalla destinazione, per orientare al meglio il viaggiatore nella sua scelta. Le categorie sono cinque: Sapori, Itinerari, Connessioni, Scoperte, Relax. Ecco le mete segnalate, nelle varie sezioni.

SAPORI – 1 UMBRIA – ITALIA - una regione che vanta arte, tesori, delizie culinarie a non finire ed è meno affollata della vicina Toscana: nel 2023 la regione offre anche atmosfere speciali in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte del maestro rinascimentale Perugino, senza dimenticare la cinquantesima edizione di Umbria Jazz.

2 KUALA LUMPUR - MALAYSIA - Una città asiatica dai sapori variegati, città multiculturale capace di regalare esperienze multisensoriali, con le sue bancarelle, i mercati che offrono deliziosi spuntini e la vivace vita notturna.

3 - FUKUOKA - GIAPPONE - Situata sulla costa settentrionale dell’isola di Kyūshū, Fukuoka propone una deliziosa offerta culinaria che spazia dal panorama dei venditori di cibo ambulanti fino al ramen di Hakata, rinomato in tutto il mondo.

In classifica anche Lima (Perù), Sudafrica e Montevideo (Uruguay).

Nella sezione ITINARARI, al primo posto si colloca il treno notturno tra Istanbul e Sofia, ripristinato di recente, un itinerario in cui vivere l’avventura della visita di Istambul, città in cui s’incontrano Oriente e Occidente, e il viaggio che in 11 ore porta nella tranquilla capitale della Bulgaria. Al secondo posto si piazza la Nova Scotia, in Canada, da scoprire on the road tra i villaggi affacciati sul mare. Seguono il Bhutan, da esplorare lungo il Trans Bhutan Trail, antico sentiero di pellegrinaggio, riaperto ai visitatori a settembre 2022; lo Zambia, il Western Australia, quindi i Parchi Nazionali Naturali della Colombia.

RELAX – Le destinazioni migliori per chi in viaggio vuole soprattutto ricaricare le batterie e ritrovare il contatto con se stesso, trova la sua destinazione Top in Grecia, nella Penisola Calcidica, spesso penalizzata dalle preferenze indirizzate verso le più modaiole isole dell’Egeo meridionale. La Calcidica si protende nel Mar Egeo settentrionale e offre spiagge incantevoli e cornici idilliache in cui rilassarsi. Seguono la Giamaica, con la sua anima verdeggiante e selvaggia, ma anche numerosi nuovi hotel proiettati verso il futuro; la Dominica (da non confondere con la Repubblica Dominicana); Raja Ampat, in Indonesia, con le sue incantevoli barriere coralline, siti perfetti per splendide immersioni; Malta e la Giordania.

La sezione CONNESSIONI è pensata per chi è in cerca di una destinazione a tutta energia, avventura e la possibilità di instaurare un legame con il luogo e con la sua gente. Al top, l’Alaska,in cui vivere un’esperienza di viaggio gestita direttamente dai nativi; l’Albania, meno affollata della vicina Grecia; Accra, in Ghana, con i suoi mercati movimentati e frenetici; Sydney (Australia) che tra l’altro si accinge a ospitare uno degli eventi Pride più grandi del mondo; la Guyana, con la sua natura incontaminata e le sue cascate spettacolari; Boise (USA), ottimo luogo per praticare tante discipline sportive adrenaliniche.

Infine, la sezione SCOPERTE, dedicata a chi desidera fare nuove esperienze. Le destinazioni proposte sono: il New Mexico, (Stati Uniti d’America), noto come Terra dell’incanto; Dresda, (Germania), dove nel 2023 viene riaperto l ’Altmarkt (piazza centrale) dove si svolgerà lo Striezelmarkt, uno dei mercatini di Natale più grandi e più antichi del mondo. Seguono El Salvador, la Scozia Meridionale, Marsiglia, e Manchester.