A Vienna tra shopping e arte: mercatini e mostre eccezionali

Imperiale - Il Villaggio natalizio di Maria-Theresien-Platz, situato nella piazza tra il Kunsthistorisches Museum e il Naturhistorisches Museum, con al centro il monumento dell’Imperatrice Maria Teresa, attira visitatori e visitatrici con tante casette in legno che offrono artigianato, oggettistica e decorazioni in tema natalizio (dal 16 novembre al 26 dicembre). Da vedere al Kunsthistorisches Museum: il must è la collezione permanente, in particolare la pinacoteca unica al mondo con dipinti di Pieter Bruegel con, fra gli altri, il suggestivo dipinto “Cacciatori in inverno”, emblematico per la stagione in cui neve e ghiaccio caratterizzano il paesaggio. Ora ospita la straordinaria mostra “Idoli e rivali” (fino all’8 gennaio 2023. Il principio della rivalità è da sempre presente nella storia dell'arte. La mostra espone capolavori della collezione del KHM e li mette a confronto con ben 70 lavori presi in prestito da altre raccolte, realizzati da grandi artisti tra cui Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albrecht Dürer, Tiziano, Peter Paul Rubens e molti altri.



Barocco - Il suggestivo Villaggio natalizio nella splendida cornice del parco del Palazzo del Belvedere, che l’anno prossimo festeggerà i 300 anni. Vi si possono acquistare articoli di artigianato artistico e assaporare delizie culinarie (dal 18 novembre al 23 dicembre). Da vedere al Belvedere: il must è la collezione permanente con i capolavori di Gustav Klimt. Ora: a partire dal 2 dicembre la mostra “Il Belvedere. Da tre secoli luogo dell'arte”, allestita all'Orangerie e visitabile per l'intero 2023, sarà incentrata sulla storia del palazzo. Una storia improntata al potere e alla rappresentanza, alle grandi feste di corte, agli eventi speciali della storia, come la firma del Trattato di Stato austriaco nella Sala dei Marmi del Belvedere superiore nel maggio 1955. La mostra è dedicata anche alle importantissime collezioni che l’istituzione ha raccolto nel corso dei secoli.



Contemporaneo - Il MQ Wintergarten si tiene fino al 9 gennaio nell’ampio cortile del MuseumsQuartier Wien, uno dei più importanti poli culturali al mondo che per l’occasione viene allestito con progetti artistici e installazioni luminose spettacolari, locali con tavolini all'aperto e una pista di curling, trasformandosi così in un suggestivo e invernale “paese delle meraviglie”. Da vedere al MuseumsQuartier: must è la collezione più importante al mondo di opere di Egon Schiele presso il Leopold Museum. Ora: fino al 26 febbraio è allestita al Mumok (Museo di Arte Moderna) la mostra “L’animale in noi”. Nel 2022 il Mumok festeggia con questa rassegna straordinaria la 60° ricorrenza della sua fondazione. La collezione comprende quasi 500 opere d'arte che hanno a che fare con il mondo degli animali. Ci si interroga dunque sul ruolo degli animali nelle arti visive e si cerca di fare soprattutto luce sull'attrazione che essi esercitano. Vengono affrontati temi come le relazioni familiari e di genere, la socializzazione e l'addomesticamento.



Per maggiori informazioni: www.austria.info