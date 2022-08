Budapest: un avveniristico museo dedicato all'etnografia

E’ situato nel parco più bello e antico di

Budapest

'ex piazza Felvonulási

una collezione di impareggiabile diversità e ricchezza

250mila pezzi in mostra

1872

Archivio Etnografico Mostra Villaggio del Millenni

Due sezioni

sala eventi, le sale di formazione museale (laboratorio, mostra per bambini e ragazzi), un centro visitatori, il negozio del museo e il ristorante

Giardino pensile

1.500 piante perenni da fiore e bulbose

, coinvolto in un totale progetto di recupero e trasformazione, ospita dunque uno degli edifici museali più moderni d'Europa, situato sul sito delldella sfavillante capitale dell’Ungheria. L’attuale disposizione e forma del museo, dove fa bella mostra di sé, occupa una superficie tre volte più grande rispetto alla sua precedente sede.- L'aspetto del Museo Etnografico costituisce un cambiamento epocale per l’istituzione poiché la collezione di 250mila pezzi originari del bacino dei Carpazi e di ogni angolo del mondo è stata spostata numerose volte dalla sua fondazione nele fino a ora non era ospitato in una struttura appositamente costruita e progettata per soddisfare le sue esigenze. La collezione è tornata ora nella sua sede originaria; aveva infatti aperto nel 1896 nell'o per poi passare nella Sala Industriale, anch’essa situata nel parco cittadino.- Al piano terra l'edificio del museo si divide in due parti: in una sezione troviamo una. La sezione propriamente museale si lega maggiormente alle attività scientifiche interne del museo ed è quindi la sede per una biblioteca, gli archivi, nonché gli uffici per il personale del museo e una sezione di gestione dei manufatti.- L'altra caratteristica sorprendente dell'edificio è il suo enorme giardino pensile, estensione dello spazio verde del parco cittadino. È stato costruito stendendo oltre 3mila metri cubi di terriccio arricchito con speciali sostanze nutritive sui "pendii" dell'edificio, che accolgono ora piante e alberi. Qui sono state piantate circa, sette arbusti decidui, quasi 100 sempreverdi e circa 700 esemplari di graminacee ornamentali. Un totale di 7.300 metri quadrati di parco è stato creato sul tetto ad arco, che attende i visitatori come un accogliente spazio comune con un ampio panorama sulla città.Per maggiori informazioni: www.neprajz.hu