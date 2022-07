In tutta Europa, i castelli e le fortezze a picco sul mare

I castelli arroccati su scogliere e promontori sono numerosi in tutta Europa e se oggi regalano scorci suggestivi per gli osservatori, un tempo consentivano soprattutto di avvistare da lontano le navi nemiche e fornire una prima linea di difesa. Ne abbiamo scelti dieci , tra manieri, fortezze e torri, uno più bello dell’altro: qualcuno è segnato duramente dal tempo e dalle battaglie, qualcun altro è in ottimo stato di conservazione e ancora in uso: tutti sono splendidi e meritano di essere scoperti.

FORTE SANT’ELMO, La Valletta, Malta –

Questa imponente fortezza difende la punta settentrionale della capitale di Malta. Sant’Elmo, dal quale prende nome, è il protettore dei marinai: la fortezza divide l’accesso ai due porti della città, il Porto Grande e Marsamuscetto e, insieme Forte Tigné e Forte Ricasoli, regola le entrate di entrambi i porti.

KOULES, Heraklion, Creta -

Koules, il Castello a Mare di Heraklion, città principale dell’isola di Creta, è una fortezza situata all'ingresso del vecchio porto della città ed è uno dei suoi monumenti simbolo. Fu costruito dalla Repubblica di Venezia all'inizio del Cinquecento: i Veneziani lo chiamavano “Fortezza del mare”, ma oggi è più noto con il suo nome turco, Koules da Su Kulesi.

CASTELL D'EN PLAJA, Lloret de Mar, Spagna

- È una splendida casa-castello costruita nel Novecento. su un promontorio dal quale si può ammirare un incantevole panorama. Siamo sulla Costa Brava, nella Spagna settentrionale, nella città di Lloret de Mar. Il maniero non ha dunque nulla di antico, dato che si tratta di un edificio che ha meno di un secolo, ma ha comunque un fascino e una bellezza tutta speciale.

TORRE DI BELEM, Lisbona -

Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e monumento simbolo di Lisbona, in realtà non sorge sul mare, ma sull'estuario del fiume Tago. La torre ebbe sia un ruolo di difesa sia come punto di partenza per gli esploratori portoghesi pronti a salpare per nuove rotte commerciali.

CASTILLO DE TOSSA DE MAR, Spagna

– Il castello è un intero borgo medievale racchiuso entro una cerchia muraria lunga 300 metri e decorata da sette torri rotonde merlate, alte 20 metri. Questo imponente muro fu costruito nel XII secolo per proteggere la costa dalle incursioni dei pirati: le sue alte torri erano un ottimo punto di osservazione dal quale avvistare da lontano le navi nemiche.

DUNLUCE CASTLE, Irlanda del Nord -

Ci troviamo sulla costa di Antrim, in Irlanda del Nord. Dunluce Castle è un bellissimo castello medievale edificato su una superficie basaltica a picco sul mare: oggi è in condizioni piuttosto precarie, e nel corso della sua storia, fu scenario di numerosi eventi drammatici. Ad esempio, si racconta che una parte del maniero subì un rovinoso crollo che coinvolse le cucine, precipitate in acqua portando con sé anche i sette cuochi che vi lavoravano. Ha ispirato CS Lewis nell'immaginare Cair Paravel, il Palazzo Reale delle "Cronache di Narnia".

CASTELLO DI DOVER, Regno Unito

- Sorge nell'omonima città del Kent: la sua costruzione è iniziata nel XII secolo ed è uno dei più grandi castelli d'Inghilterra. Fatto edificare da Enrico II d'Inghilterra, ebbe un fondamentale ruolo di difesa fino all'epoca dei Tudor, quando l'avvento della polvere da sparo gli fece perdere il suo carattere di imprendibilità. Rimodernato più volte nel corso della storia, le sue gallerie furono utilizzate anche durante la seconda guerra mondiale come rifugio antiaereo e per l’evacuazione dei soldati salvati dalla spiaggia di Dunquerque.

CASTELLO DEL GOYON, Bretagna, Francia

- Conosciuto anche come Fort La Latte, è stato edificato nel Trecento su uno scosceso promontorio della costa bretone ed è uno dei più famosi castelli della Bretagna. È stato utilizzato come set cinematografico per numerosi film.

CASTELLO DI DUNNOTTAR, Scozia -

Situato sulla costa orientale della Scozia, è stato edificato su una penisola a picco sul Mare del Nord, collegata alla terraferma soltanto da un piccolo istmo. Il castello ha una posizione difensiva formidabile, dato che occupa uno sperone roccioso a circa cinquanta metri d'altezza. Lungo i secoli di storia scozzese, è stato teatro di molte vicende sanguinose.

CASTELLO DI KRONBORG, Elsinore, Danimarca

- Patrimonio dell'UNESCO dal 30 novembre del 2000, è da secoli uno dei castelli rinascimentali più importanti del Nord Europa. Il castello è celebre anche perché William Shakespeare vi ambientò il suo dramma Amleto.