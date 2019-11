Dieci piazze di tutto il mondo, splendide e iconiche

Le piazze sono il più naturale punto di aggregazione delle città , come un vero salotto urbano . Alcune sono diventate famosissime per la loro bellezza e per ila ricchezza della loro storia, altre per i fatti che hanno ospitato: tutte sono comunque simboli e icone delle città in cui si trovano. Eccome dieci, tra le più belle ed evocative del mondo.

VENEZIA, PIAZZA SAN MARCO - E' una delle piazze più famose del mondo e scrigno di secoli di arte e storia Su piazza San Marco si affacciano alcuni tra i più celebri monumenti di Venezia, tra cui la Basilica di San Marco, Palazzo Ducale, la Torre dell’Orologio e il Campanile. Napoleone l’ha definita “il salotto d’Europa”.



SIENA, PIAZZA DEL CAMPO - L'iconica forma a conchiglia fa di Piazza del Campo una delle più riconoscibili e amate piazze del mondo, nella quale i giochi prospettici fanno convergere l'attenzione sullo splendido Palazzo Comunale e sulla Torre del Mangia. In questo gioiello d'arte e di architettura si svolge, due volte l'anno, la celebre corsa equestre del Palio.



PARIGI, PLACE DE L'ÉTOILE – Intitolata a Charles de Gaulle, è una delle più grandi piazze di Parigi. Deve il nome alla sua forma di stella dato che il centro, nel quale sorge l'Arco di Trionfo, è il punto di intersezione di sei viali, i quali danno origine a dodici strade, tra cui la più famosa è l'Avenue des Champs-Élysées.



LONDRA, TRAFALGAR SQUARE - La piazza è stata creata in onore della decisiva vittoria inglese riportata dall'ammiraglio Nelson su Napoleone nella battaglia di Trafalgar. La Nelson’s Column, con i quattro leoni di bronzo alla base, domina le belle fontane: tra gli edifici che si affacciano alla piazza spicca la National Gallery.



PRAGA, PIAZZA DELLA CITTÀ VECCHIA - In lingua ceca si chiama Staromestské Namesti ed è uno dei luoghi più suggestivi di Praga. Sulla piazza si affacciano la Chiesa di San Nicola e quella di Santa Maria di Týn, il Palazzo Kinský e il Municipio della Città Vecchia, con il suo famoso orologio astronomico.

MOSCA, PIAZZA ROSSA - Il suo nome in russo significa sia "rossa" che "bella": con i suoi oltre 70mila metri quadrati di superficie è una delle piazze più grandi del mondo. Adiacente al Cremlino, ospita la cattedrale di San Basilio, con le sue cupole multicolori, il mausoleo di Lenin e il Gum, imponente sede dei magazzini statali.



PIAZZA DELL’IMAM, ISFAHAN, IRAN - Questa incantevole piazza è dominata dalla Moschea dello Scià, splendidamente decorata, dal palazzo Ali Qapu, costruito all’inizio del XVII secolo come residenza dei sovrani di Persia, e dall'antico Bazaar di Esfahan. La piazza, per la sua bellezza e il suo equilibrio, fa parte dei patrimoni dell'Umanità UNESCO Patrimonio dal 1979.



JAMAA EL FNA, MARRAKECH, MAROCCO - Più che una piazza, è un caleidoscopio di attività, di colori e profumi. Questo grande spazio brulica di curiosi personaggi: cantastorie, venditori, incantatori di serpenti. Il modo migliore per ammirarla è sedere in uno dei numerosi caffé, sorseggiare una bevanda e restare ad ammirarla senza fretta: cambierà sotto i nostri occhi momento per momento.



TIMES SQUARE, NEW YORK - E' uno dei punti nevralgici della Grande Mela. E' formata dagli isolati compresi tra la Sixth Avenue e la Eighth Avenue e tra la West 40th Street e la West 53rd Street, E' una delle icone che meglio rappresentano New York e costituisce il cuore pulsante della città, in cui i cittadini si danno appuntamento, ad esempio, per aspettare l'arrivo del Nuovo Anno.



PIAZZA TIENANMEN, PECHINO - E' la piazza pubblica più grande del mondo. Deve il suo nome alla Porta della Pace Celeste, che conduce alla Città Proibita, un tempo palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing. La piazza è diventata celebre a livello internazionale a causa delle sanguinose manifestazioni di protesta del 1989, in cui si è vista la scena dello studente che sbarra fisicamente il passaggio ai carri armati, ripresa e trasmessa dalle tv di tutto il mondo.