In viaggio tra i cimiteri monumentali più famosi del mondo

Li si visita per il loro fascino e la loro valenza storico artistica, ma anche per andare sulle tracce di famosi personaggi che vi sono sepolti. Eccone 10 più famosi e scenografici del mondo, selezionati con l’aiuto di Civitatis, specializzata in visite guidate, escursioni e attività in italiano nelle principali destinazioni del mondo.



Père-Lachaise, Parigi - Situato nel 20° arrondissement della capitale francese, il Père-Lachaise è uno dei cimiteri più famosi al mondo e una delle maggiori attrazioni di Parigi. Inaugurato nel 1804, oggi si estende per oltre 44 ettari ed è stato il luogo di riposo di oltre un milione di trapassati. Ma ciò che attira i turisti al Père-Lachaise non è solo la bellezza del sito, ma piuttosto i molti personaggi famosi che vi sono sepolti e di cui si possono vedere le tombe: Édith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde, Allan Kardec, Pierre Bourdieu, Frédéric Chopin, Auguste Comte, Honoré de Balzac e molti altri.



Vecchio cimitero ebraico, Praga - Il Vecchio cimitero ebraico di Praga contiene anche alcune tombe del XV secolo, che lo rendono uno dei cimiteri più antichi del continente. Il numero esatto di persone sepolte nel suo ristrettissimo spazio non è noto, ma attualmente sono visibili 12.000 tombe. Oltre alla sua importanza storica, in quanto punto di riferimento della comunità ebraica ceca, è un luogo di panorami magici, soprattutto in autunno e in inverno, con alberi senza foglie e lapidi coperte di muschi.



Highgate Cemetery, Londra - Camminare attraverso un vecchio e gigantesco cimitero con file e file di tombe coperte di melma, alberi e vegetazione, con gatti neri che saltano da una tomba all'altra e il gracchiare di corvi in sottofondo. Questa è l'atmosfera lugubre che si respira al cimitero di Highgate, nel Nord di Londra, risalente al 1839 e sito estremamente scenografico. Il cimitero di Highgate è conosciuto come uno dei cimiteri più infestati da fantasmi nel mondo e ci sono molte leggende sulla loro presenza. Tra le tombe spiccano quelle di Karl Marx e Douglas Adams.



St. Andrews Cathedral Graveyard, St. Andrews (Scozia) - Questo cimitero è imperdibile da visitare per chi sente la suggestione delle antiche rovine. La Cattedrale di St. Andrews fu costruita nel 1158 e oggi ciò che ne rimane porta molti turisti nella piccola città di St. Andrews, a nord di Edimburgo. È tappa di un viaggio nelle Highlands, una delle regioni più affascinanti della Gran Bretagna. Il sito presenta diversi angoli speciali e i resti della chiesa principale sono circondati da centinaia di tombe secolari.



Cimitero di Merry, Sapanta - Il Cimitero di Merry in Romania - una delle destinazioni inconsuete e imperdibili del paese - è veramente sui generis. Coloratissimo e allegro, porta mogliaia di turisti nel piccolo villaggio di Sapanta. Sulle tombe spiccano un'immagine che si riferisce alla vita della persona sepolta e un epitaffio spesso umoristico.



Green-Wood Cemetery, New York (USA) - Questo scenografico cimitero è situato a Brooklyn ed è caratterizzato da tombe veramente incredibili, un portico degno di un film, ampi spazi verdi e una vista inconsueta su Manhattan. Degni di nota sono la cappella, il memoriale di Hezekiah Pierrepont e il mausoleo di Van Ness Parsons a forma di piramide.



Cementerio General, Santiago - In Cile, è uno dei più grandi cimiteri dell'America Latina, il Cementerio General de Santiago presenta un ingresso sfarzoso, bellissime statue, tombe grandiose e si trova accanto all'enorme parco Cerro San Cristobal. Si stima che dall'inaugurazione nel 1821 vi siano state sepolte circa due milioni di persone. I resti della maggior parte degli ex presidenti cileni si trovano nel Cementerio General e il sito ospita un memoriale per coloro che sono scomparsi e sono stati giustiziati durante la dittatura di Augusto Pinochet.



Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires - Tra le cose essenziali da fare a Buenos Aires, la visita al Cementerio de la Recoleta è un'esperienza unica che unisce bellezza, cultura e storia dell’Argentina. Le tombe sono vere e proprie opere d'arte, con belle sculture in marmo e raffinate decorazioni. Tra i defunti vi sono Eva Perón first lady e leader politico, Carlos Lamas primo Premio Nobel latino, Luis Federico Leloir Premio Nobel per la chimica, José Hernández giornalista e poeta, Victoria Ocampo prima donna ammessa all'Accademia di Lettere argentina.



Aoyama, Tokyo - In mezzo all'intensità delle luci e della modernità di Tokyo, Aoyama è un luogo di tranquillità e tradizione. Il primo cimitero pubblico del Giappone riceve oggi migliaia di visitatori, soprattutto durante la stagione della fioritura dei ciliegi, ossia da marzo a inizio maggio, quando diventa un’oasi di pace. Una delle tombe più visitate è quella di Hachikō: un cane diventato famoso per aver continuato a recarsi, nove anni dopo la morte del suo padrone, nel luogo dove si incontrava con lui.



Waverley Cemetery, Sydney - Angeli di marmo bianco circondati da un mare di blu intenso: questo è il panorama del cimitero di Waverley, arroccato sulle scogliere di Sydney, sulla costa sud-orientale dell’Australia. Imponenti statue adornano le tombe, vari punti di osservazione si aprono sul mare e la lunga strada fiancheggiata da templi termina sull'oceano. Ben conservato, è stato costruito nel 1877, e in passato è stato il set del noto film Tim, girato nel 1979.