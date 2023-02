Brasile: cinque mete dove è sempre estate

Porto de Galinhas - Situata a soli 60 km da Recife, Porto de Galinhas è considerata una delle località turistiche più famose del Brasile e una delle migliori destinazioni del nord-est. Questa reputazione è dovuta alle attrazioni naturali: le piscine naturali, le meravigliose spiagge Praia Muro Alto, Praia da Villa, Praia Maracaípe e Praia do Cupe. Inoltre, ci sono molti sport da praticare come il surf, il kitesurf, le passeggiate in buggy, le immersioni intorno alle barriere coralline. L’offerta ricettiva si contraddistingue per l’alta qualità e raffinata cucina locale.Porto de Galinas è stata votata "Migliore spiaggia del Brasile" per otto volte di fila dai lettori della rivista brasiliana Voyage & Tourism. Secondo la rivista, i motivi principali risiedono nella bellezza delle piscine naturali (le più vicine alla costa di tutto il Brasile), nei percorsi naturalistici, nelle infrastrutture alberghiere e nella vicinanza a una grande città (Recife) e al suo aeroporto. Un luogo interessante dove trascorrere un'esperienza unica nella movida notturna è la Vila de Todos os Santos situata a pochi chilometri da Porto de Galinhas, famosa per i molti bar e ristoranti.



Maresias - Maresias oltre ad essere un distretto sull'Oceano Atlantico nella città di São Sebastião, situata sulla costa settentrionale dello stato di San Paolo, è anche una spiaggia. Una destinazione famosa in tutto il mondo per i campionati di Situata a 160 km dalla città di San Paolo, a 25 km dal centro di São Sebastião, Maresias prende il nome dalla brezza dell'oceano che raggiunge la spiaggia e il quartiere. Il fascino delle destinazioni deriva anche dalla natura selvaggia: Maresias è circondata dalla Foresta Atlantica: il Parco Statale della Serra do Mar, offre la possibilità di scoprire un'incredibile diversità ecologica attraverso sentieri, cascate e formazioni naturali. Una delle attività è passeggiare nel circuito delle Cascate, noto anche come Ribeirão de Itu Trail, uno dei sentieri più esplorati di São Sebastião. L'arcipelago di Alcatrazes è un'altra location eccezionale per immergersi in uno scenario naturale straordinario. È il più grande sito riproduttivo di uccelli marini della costa brasiliana con circa 100 specie di uccelli, 1.300 specie di fauna e flora. Basti pensare che in questo luogo vengono protette 259 specie di pesci, tra cui cernie, squali martello e mante.Inoltre, merita una visita anche São Sebastião. La maggior parte degli edifici nel centro della città risalgono al XVII e XVIII secolo e sono stati elencati come Patrimonio Storico Nazionale del Brasile.



Bùzios - Armação dos Búzios, noto come "Búzios" è un comune dello Stato di Rio de Janeiro, situato sulla costa a nord di Rio de Janeiro (a 176 km di distanza) ed è una delle località più ambite sia dai turisti brasiliani che dai turisti d'élite stranieri. Búzios non è una singola città ma piuttosto tre insediamenti sulla stessa penisola: Ossos, Manguinhos e Armação de Búzios. Osso è il più antico e attraente, Armação è il cuore della città e Manguinhos è il più commerciale. Originariamente un villaggio di pescatori ora è noto come la St. Tropez del Brasile grazie sia all'influenza di Brigitte Bardot che, nei primi anni '60, la visitò innamorandosi del luogo sia al tocco architettonico mediterraneo introdotto dai portoghesi. La città ospita anche tre importanti statue realizzate dalla scultrice brasiliana Christina Motta: la Statua del Presidente Juscelino Kubitschenk, la Statua di Brigitte Bardot e la Statua dei Pescatori. Quest'ultima opera è stata selezionata, nel 2015, da un sito internazionale come "Una delle 26 sculture più belle del mondo" nella categoria delle sculture legate alla storia della propria città. I mesi più caldi a Bùzios sono quelli invernali, quindi da dicembre a marzo le temperature rimangono quasi sempre sopra i 30 gradi. Quindi, trascorrere del tempo nelle 20 spiagge, in soli 8 km, è ancora più piacevole.



Barra Grande, Marau Penisula - Barra Grande si trova nella Penisola De Maraù nella Baia di Camamu, la terza baia più grande di tutto il Brasile. La destinazione è perfetta per chi vuole soggiornare in luoghi che conservano ancora un fascino autentico e preservati dal turismo di massa. Qui la natura è la vera protagonista: chilometri e chilometri di spiagge incontaminate, con mangrovie e palme. È molto interessante passeggiare nella foresta pluviale atlantica tra le bromelie scoprendo la bellissima baia, le isole e le lagune.

Anche se il paese, conserva le sue antiche origini con strade sabbiose, offre comunque alloggi di buona qualità e un'ottima cucina.



Garopaba - Garopaba, è una graziosa cittadina sulla costa meridionale dello stato di Santa Catarina che ha mantenuto le antiche caratteristiche del villaggio originario. Passeggiando per le sue strade è possibile ammirare anche alcune case storiche. Poiché era un villaggio di pescatori, la produzione di ceste, come strumenti per la conservazione del pesce e dei prodotti agricoli, fa ancora parte della memoria collettiva degli abitanti di Garopaba. Alcuni residenti conservano questo know-how e le producono e pertanto è possibile acquistarle in alcuni negozi di artigianato. Grazie al suo grande patrimonio naturale, Garopaba è perfetta per l'ecoturismo. Merita di essere menzionata l'Associação Eco Garopaba, una ONG impegnata nell’educazione ambientale, principalmente attraverso l'incoraggiamento dello sport con il progetto Pranchas Ecológicas. Queste tavole da surf sono realizzate con bottiglie in pet. I fondatori organizzano conferenze a Garopaba e in tutto il Brasile dedicati ai costruttori delle tavole e agli insegnanti che vogliono replicare il progetto. Inoltre, è anche una meta ideale per chi ama praticare sport come: surf, windsurf, deltaplano, parapendio, trekking ed enduro.



