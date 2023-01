Le più belle spiagge di Abu Dhabi per rilassarsi in pieno inverno

Da una rilassante distesa di soffice sabbia bianca vicino alla città a un'isola remota che ospita 17.000 animali in libertà: qualunque spiaggia preferiate, troverete ad di Abu Dhabi quella giusta per voi per sfuggire al ritmo incalzante della quotidianità e rilassarvi al sole, prima di tuffarvi nelle scintillanti acque turchesi del Golfo Arabico.

Saadiyat Beach - Con le sue incontaminate spiagge bianche che si estendono lungo la costa, Saadiyat Beach è una delle spiagge più spettacolari di tutti gli Emirati Arabi Uniti e dà il giusto rilievo alla sostenibilità, con particolare attenzione alla conservazione dell'ambiente e restrizioni ai progetti di sviluppo edile. L'accesso alla spiaggia avviene tramite una passerella in legno sopraelevata e, anche per questo, l'area è ricca di specie selvatiche, tra cui le tartarughe Hawksbill, oggi in pericolo di estinzione, che nidificano proprio sulla spiaggia.

Corniche Beach - Bandiera Blu, è un tesoro nel cuore della capitale. Il mare turchese, la vista su Lulu Island, la passeggiata lungomare, le palme e i giardini perfettamente curati: molti sono i motivi per cui questa spiaggia pubblica è gettonatissima sia dai residenti che dai turisti. Lungo la Corniche Beach si trovano anche aree giochi per bambini, piste separate per pedoni e ciclisti, caffetterie e ristoranti. La spiaggia di 2 km è divisa in tre sezioni: Al Sahil (Gate 4, ingresso gratuito) è perfetta per single e gruppi di amici; Gate 2 e 3 sono ideali per le famiglie e ha una zona tranquilla; Gate 3 è anch'essa ideale per famiglie. Gli impianti sportivi gratuiti comprendono campi da pallavolo, campi da calcio e campi da gioco.

Yas Beach - Yas Island è una celebre meta a misura di famiglia dedicata al divertimento e dista soli 30 minuti in auto dalla città. A Yas Island troverete un circuito di F1™, diversi parchi tematici, un campo da golf links, hotel esclusivi, uno strepitoso centro commerciale e la splendida Yas Beach. Sulla tranquilla costa meridionale di Yas Island, questa spiaggia è il luogo ideale per rilassarsi e fare il pieno di sole, mare turchese e finissima sabbia bianca.

Marsana Hudayriyat - Nel nuovissimo Hudayriyat Leisure and Entertainment District, con un'ampia varietà di attrazioni, Marsana Hudayriyat è da mettere in cima alla lista dei luoghi da visitare con la famiglia negli Emirati Arabi Uniti. Per i più piccoli, troverete uno Splash Park pieno di avventure, una piscina dedicata ai bambini e una grande area giochi interattiva. Lo Skate Park offre rampe e aree di pattinaggio per skateboarder di tutti i livelli, e una fitta rete di piste ciclabili invita a passeggiate in bicicletta. La spiaggia incontaminata vi rilasserà immediatamente, ma c'è anche il beach volley e una palestra all'aperto se vi sentite attivi. È possibile anche cimentarsi in una serie di attività acquatiche, dalle moto d'acqua ai gonfiabili fino al noleggio di case galleggianti. Il porticciolo panoramico vanta una selezione di ottiomi ristoranti, food truck e boutique di lusso.

Sir Bani Yas Island - Una delle isole deserte di Al Dhafra, questo paradiso con deserto, spiaggia e fauna selvatica, è l'unico scalo balneare dedicato alle crociere del Golfo Arabico. Sir Bani Yas Island ospita lo spettacolare Arabian Wildlife Park, una delle riserve naturali più grandi della regione, con oltre 17.000 animali in libertà, fra cui orici d'Arabia, ghepardi e giraffe. Sulla spiaggia potete cimentarvi negli sport acquatici come snorkeling, kayak e paddleboarding.

