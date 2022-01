Aruba, un corridoio turistico per il paradiso dei Caraibi

Aruba offre infatti moltissime sfumature e opportunità che vi permetteranno di cogliere il massimo da questa vacanza, sfruttando il tempo in maniera stimolante e soprattutto in linea con i vostri propositi per l’anno nuovo e per il futuro.



Attività fisica - Un paradiso tropicale come Aruba, che offre una temperatura media di 28° con un po’ di vento tutto l’anno, è l’ambiente ideale per rinnovare la vostra energia e stimolare la vostra voglia di muovervi. Non è necessario praticare sport estremi o avventurosi, basta camminare sui sentieri del Parco Naturale Arikok, nuotare nelle acque cristalline della costa Sud-Ovest, scivolare sull’acqua a bordo di un kayak oppure pedalare alla scoperta della selvaggia costa Nord: l’isola offre molteplici possibilità di movimento, sull’acqua o sulla terraferma, che sapranno riattivare anche i più pigri.



Migliorare la conoscenza delle lingue - Inglese sì, ma non solo! Tutti gli abitanti di Aruba parlano 4 lingue: Papiamento, la lingua creola locale, olandese, in quanto l’isola è parte delle Antille Olandesi, inglese e spagnolo. La facilità con cui è possibile comunicare ad Aruba vi impressionerà, grazia alla capacità innata degli abitanti di passare da una lingua all’altra. Questo, unito alla loro naturale predisposizione alla socievolezza e all’accoglienza, fa sì che Aruba sia uno dei luoghi ideali dove allenarsi a parlare le lingue straniere: godetevi una Balashi, la birra locale, in compagnia di un arubano che vi racconterà curiosità e segreti dell’isola e vi permetterà di praticare la lingua straniera che vorreste migliorare.



Dedicare del tempo a sé stessi - In un mondo iperconnesso, imporsi di staccare la spina e riconnettersi con la natura diventa sempre più importante. Il suono delle onde del Mar dei Caraibi la particolare luce delle albe e dei tramonti di Aruba sapranno regalarvi dei momenti unici in cui ascoltare (e ritrovare) voi stessi: godetevi una passeggiata lungo i 2 km di spiaggia bianca e soffice di Eagle Beach, regalatevi una lezione di yoga o pilates con vista mare oppure meditate affacciati su uno dei punti panoramici dell’incontaminata costa Nord Est.



Leggere di più - Tra un tuffo e l’altro, avrete tantissimo tempo per sdraiarvi su un’amaca o rilassarvi all’ombra di una palma e dedicarvi alla lettura. Ad Aruba potrete leggere tutti quei libri che avete tenuto nel cassetto e non siete riusciti a leggere durante l’anno, a disturbarvi troverete solo le iguane che popolano quest’isola dei Caraibi e che spesso fanno capolino lungo la spiaggia (tranquilli, sono innocue).



Sostenibilità - Scegliere un viaggio ad Aruba vuol dire anche viaggiare responsabilmente. Il Governo di Aruba è attivo da anni nella promozione dell’uso di energie rinnovabili e nell’incentivazione dell’eco-turismo. In particolare, sull’isola è in vigore il divieto di utilizzo di materiali in plastica monouso, dai sacchetti di plastica agli oggetti di uso quotidiano come bicchieri di plastica, cannucce o scatole di polistirolo. L’impegno verso un pianeta green è condiviso anche dalle aziende private dell’Isola: diversi resort sapranno aiutarvi a compensare le emissioni di CO2 necessarie per raggiungere l’isola oppure raccontarvi quali iniziative sono in corso per preservare il pianeta e questo paradiso naturale.



Per maggiori informazioni: www.aruba.com