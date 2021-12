Seychelles: un caldo Natale ai Tropici

Questo paradisiaco arcipelago durante l’inverno non offre solo la possibilità di rilassarsi, ma anche quella di provare sport acquatici e conoscere storia e cultura di queste isole sempre avvolti nella festosa atmosfera natalizia.



115 isole - I motivi per cui scegliere di vivere una vacanza d’inverno alle Seychelles sono tanti: questo arcipelago di 115 isole regala delle emozioni e delle sensazioni uniche, la straordinaria bellezza si rivela lungo la incantevole costa dove è possibile ammirare il susseguirsi di spiagge una più bella dell’altra e tra le più belle del mondo, nella sua un’incredibile vegetazione abitata dagli animali esotici più particolari e nell’oceano, un incredibile ecosistema sommerso con un’infinita varietà di pesci tropicali.



Coco de Mer - Non è un caso se qui si ha la sensazione di vivere nell’Eden, una leggenda narra che il paradiso terrestre si trovi proprio a Praslin, la seconda isola più grande dell’arcipelago, perché solo su quest’isola cresce il famoso “Albero del Bene e del Male” di Adamo ed Eva ossia il “Coco de Mer”, il seme è il più grande e pesante del mondo, arriva a pesare anche 20 kg. I frutti, che richiamano l’anatomia femminile. L’ambientazione tropicale tipica di questo territorio non toglie nulla alla classica atmosfera festosa del Natale, anzi, se possibile, la rende ancora più affascinante.



Feste cristiane - Per le Seychelles, le feste cristiane sono molto importanti dal momento che la maggior parte della popolazione appartiene alla fede cattolica. Le case colorate e gli edifici vengono addobbati con le classiche luci natalizie, nella capitale Victoria sull’isola di Mahè, si potrà passeggiare per i vicoli ascoltando la musica suonata per strada dalla popolazione locale, tra bancarelle di cibo da strada e barbecue organizzati in ogni angolo. Gli eventi organizzati per la Vigilia di Natale e per il 25 dicembre sono tanti e sempre all’insegna della musica, della danza e del divertimento, che sia in spiaggia con una noce di cocco, in picnic organizzati o in grigliate a bordo dei catamarani, sarà un’esperienza indimenticabile.



I tesori delle isole - Grazie alle escursioni di snorkeling e diving nelle calde acque cristalline, si potranno esplorare i tesori protetti delle isole, fare gite in barca ma non solo, perché Mahè, rinominata come “l’isola dell’abbondanza”, è ricca di storia e cultura e qui si potranno pianificare anche visite culturali ai musei o alle gallerie artigianali, ammirare luoghi come il Mercato di Sir Selwyn Selwyn Clarke, la Torre dell'Orologio e il Viale dell'Indipendenza, ma anche osservare le tartarughe giganti nel giardino botanico. L’arcipelago delle Seychelles è incredibilmente armonioso ed equilibrato, le colorate nuvole di pesci, il bianco accecante della sabbia e il celeste dell’acqua rendono questo angolo di mondo un quadro bello e perfetto da togliere il fiato.



Per maggiori informazioni: www.seychelles.travel