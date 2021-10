Repubblica Dominicana: l'incanto della penisola di Samanà

La penisola di Samanà è infatti uno dei tratti di costa più affascinanti e variegati anche dal punto di vista ambientale della Repubblica Dominicana, dato che è punteggiata da parchi naturali, lagune e cascate.



Natura sontuosa - Nella baia di grande interesse è il Parco naturale de Los Haitises che ospita mangrovie, grotte ornate da disegni rupestri precolombiani, una ricca foresta tropicale con piscine naturali e cascate. Un miracolo naturale con isolotti e grotte (una ha fatto da sfondo al film Jurassic Park) dove è facile imbattersi in specie in via d’estinzione di maestosi volatili. Un’ escursione da non perdere è quella al Salto del Limòn, una cascata alta più di 30 metri, raggiungibile attraverso un avventuroso itinerario in montagna a piedi o a cavallo.



Relax e sport - Non solo natura ma anche tanto divertimento nella cittadina di Las Terrenas che offre spiagge di sabbia dorata in cui trascorrere giornate in totale relax o alle prese con degli sport acquatici, o ideali per praticare lo jogging la sera al tramonto, o per intrattenersi nei diversi chiringuito a sorseggiare una fresca piñacolada con gli amici. E da non dimenticare la vivace vita notturna nei numerosi ristoranti o locali da ballo che presentano spettacoli di bachata e merengue per turisti e i locali.



Whale watching - Nei mesi invernali, da metà gennaio a metà marzo, Samanà ospita lo straordinario spettacolo delle cosiddette balene con la gobba nel Santuario delle Megattere dove centinaia di mammiferi vengono a riprodursi regalando ai visitatori un’esperienza unica. Samaná è considerata infatti uno dei migliori posti al mondo per il whale watching, e sono moltissimi i turisti che arrivano fin qui per ammirare queste enormi megattere. Punta Balandra, sulla strada che va dalla città di Samaná a Las Galeras, ha un punto di vista privilegiato perché permette di avvistarle senza dover prendere una barca.



Stile vittoriano - La penisola è anche il punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta del nord dell’isola, con belle località come Puerto Plata, una caratteristica cittadina nota per le architetture in stile vittoriano, le ampie spiagge dorate e per le numerose attrazioni naturalistiche quali cascate, atolli in mezzo al mare o la montagna che l domina, unica per percorsi di trekking. Oppure Cabarete, vivace meta di surfisti e Sosua nota per il diving e gli sport acquatici.



