Aruba paradiso terrestre per cinque motivi indiscutibili

Aruba possiede una grande varietà di paesaggi: lungo la costabagnate da acque trasparenti si alternano a scogliere selvagge e frastagliate. Al suo interno si possono scoprire le bellezze deloppure la coloratissimae della capitale. Ecco come.- Lungo il suo perimetro Aruba custodisce due spiagge che di per sé valgono la visita dell'isola. Nell'incantevolesi trovano i migliori hotel di catena, dotati di, ristoranti di ottimo livello, negozi e naturalmente bar sulla spiaggia e centri per gli sport acquatici.invece, riconosciuta più volte come, è l'ideale per gli amanti della tranquillità, un'oasi in cui abbandonarsi al relax più totale o dedicarsi a lunghe passeggiate. Qui è possibile ammirare anche gli alberi più fotografati dell'isola, i famosi: dotati di tronchi intrecciati come fili di lana, autentiche opere d'arte naturali scolpiti dai costanti e piacevoli venti alisei.- L'Isola di Aruba è è per il 18 per cento da una riserva naturale, il Parco Arikok. Tra i cactus e lasi nascondono numerosi siti storici, formazioni geologiche uniche e spettacolari, e anche moltissime specie animali. E' possibile scoprire le bellezze del Parco Arikok prenotando un'escursione organizzata con una delle agenzie presenti sull'isola, oppure, per gli amanti dell'avventura, ci si può addentrare alla scoperta della natura in totale autonomia, magari- L'Isola di Aruba riserva bellezze anche per gli amanti dell'architettura: la capitale Oranjestad, situata nella costa meridionale, è famosa per la sua pittoresca, frutto della fusione tra lo stile olandese e quello spagnolo. Qui le case sono tutte rivestite di tinte pastello, come il giallo, il rosa e l'azzurro e non mancano i musei, i negozietti e i ristoranti in cui gustare dell'ottimo pesce fresco. Ma anche la cittadina di San Nicolas, situata verso l’estremità Sud dell’Isola, è da non perdere per i suoi muri ricoperti da, le gallerie d’arte locali e un’atmosfera autenticamente caraibica.- L'Isola di Aruba vanta tra i suoi punti di forza anche lae la varietà della gastronomia. Ad Aruba sono infatti presenti tipologie di hotel molto articolate tanto che il turista può sempre trovare la sistemazione che fa al caso suo. La cucina di Aruba è poi un’altra gustosa sorpresa per chi visita l’Isola più felice dei Caraibi: grazie alla sua ricchezza culturale, Aruba vanta unaestremamente ricca e variegata. Le tre influenze dominanti nei piatti sono quella: è possibile gustare piatti a base di frutti mare, come il wahoo, il dentice, la lampuga e il barracuda cucinati in diversi modi (alla griglia, in padella, o affumicati).- Infine, forse la più grande fortuna di Aruba è il clima: trovandosi fuori dalla rotta degli uragani, l’Isola èe vanta quindi un clima ottimo tutto l'anno. Aruba è l'isola dei Caraibi con più giorni di sole, nonostante questo, riesce a essere piuttostograzie ai venti alisei che soffiano ogni giorno.con qualche picco verso l'alto nei mesi che vanno da maggio a ottobre e verso il basso da dicembre a marzo. In altre parole, un vero paradiso.Per maggiori informazioni: www.aruba.com