Turks & Caicos, le Antille più esclusive

Le isole, territorio inglese d’oltremare, sono un susseguirsi di spiagge e acque cristalline, tra cui la più nota è Grace Bay Beach, tra le 10 spiagge più belle del mondo, ma centinaia sono i lidi incontaminati che quasi la eguagliano. Acque turchesi, poco profonde, in cui abbonda ogni specie immaginabile di vita marina tropicale, tra cui aragoste, strombi e cernie – che cucinate fresche e servite nello stile locale danno agli ospiti un perfetto benvenuto.



Diving al top - Tra le attrazioni maggiori delle isole cui sono gli sport acquatici: destinazione nella top 10 del diving internazionale grazie alla straordinaria barriera corallina, una delle più lunghe del pianeta, è anche l'ideale per chi ama gli sport d'azione (kayak, sci d'acqua, wave boarding...), o semplicemente per chi vuole ammirare delfini, balene e mante nuotare nel loro habitat naturale. Le isole sono anche meta perfetta per gli amanti degli yacht grazie a servizi e strutture ah hoc. Le vacanze a Turks & Caicos non sono però solo mare: ci sono anche validissimi percorsi per biciclette ed equitazione, campi di golf, piste di pattinaggio. Numerosi gli eventi culturali e musicali, tra cui spiccano il Film Festival, il Conch Festival e il Ripsaw Music.



Grand Turk - Capitale storica e politica, la sua storia comincia già nel 1492, quando Cristoforo Colombo vi approdò alla fine del suo viaggio verso le Indie. Da non perdere il Turks & Caicos National Museum, in cui è conservato il Molasses Reef Wreck, il più antico relitto di del continente americano (1550 ca). Grand Turk è un paradiso per i sub, capace di incantare sia i novelli snorkeller che i sub più esperti: a solo mezzo chilometro dalla spiaggia, il fondo marino scende precipitosamente per più di 2000 metri, regalando emozioni indescrivibili. Durante la stagione delle migrazione delle megattere l'isola si presta ad essere un perfetto punto di avvistamento.



Salt Cay - riconosciuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO l’isola è luogo ideale anche per l'avvistamento delle balene che da gennaio ed aprile solcano il Columbus Channel, ma anche di tantissime specie di uccelli migratori che periodicamente fanno tappa in questi luoghi. Perfetta per diving e snorkeling, grazie alla barriera corallina dallo strapiombo vertiginoso e alla presenza di relitti come l'Endymion – nave da guerra britannica del XVII secolo - è anche l'isola ideale per rilassarsi in spiaggia, lasciandosi cullare su un'amaca di fronte alle acque cristalline pregustando cene a base di pesce.



Isole Caicos – Provideciales è la porta d’ingresso alle isole Caicos grazie all'aeroporto internazionale. Celebre per la presenza nella costa Nord della famosa Grace Bay Beach, spiaggia di 20 km da anni inserita nella top ten delle più belle spiagge del mondo, Providenciales ospita hotel, ville, ristoranti, spa, negozi, shopping center e un campo da golf di livello internazionale che la rendono perfetta per il relax e il divertimento.



North Caicos - Isola giardino, la più lussureggiante dell’arcipelago, ha una popolazione di sole 1.400 persone, suddivise nei villaggi di Bottle Creek Village, Whitby, Kew e Sandy Point. A pochi minuti di barca o di aereo da Provo, può essere visitata in tutta autonomia, noleggiando una macchina o – per i più allenati – una bicicletta.



Middle Caicos - La più ampia delle isole, ospita tre villaggi (Conch Bar, Bambarra e Lorimers). La costa è più selvaggia che nelle altre isole, soprattutto lungo la costa nord, con imponenti scogliere calcaree intervallate da lunghe spiagge sabbiose. La costa sud è invece regno di paludi e piane tidali che coprono metà dell'isola.Combinazione di isolotti, mangrovie, paludi, Middle Caicos ospita un'incredibile varietà di uccelli, tra cui fenicotteri ed egrette. Un'ampia “blue hole” permette di ammirare altrettante specie di vita marina.



South Caicos - Isola di 46 chilometri quadrati, comunemente chiamata “The Big South”, è la capitale della pesca e delle immersioni, ideale per scoprire specie marine e di uccelli, storia, cucina a base di pesce.Ideale per i birdwatchers, ospita anche una riserva di iguane nella vicina isola di Long Cay. La grande meraviglia è però sotto il mare, grazie alla grande varietà di vita marina intorno alla barriere, tra cui spiccano squali, mante, tartarughe, barracuda. Ideale anche per ammirare la migrazione delle balene, South Caicos ospita il centro di ricerca marina School for Fiel Studies. Ogni anno nel mese di maggio vi si tiene la Big South Regatta.



West Caicos - Ritenuta il miglior diving spot delle isole Turks & Caicos, West Caicos (28 chilometri quadrati) è oggi disabitata, preservando habitat incredibili come il lago Catherine, riserva naturale dalla straordinaria varietà di specie ospitate o le rovine di Yanckee Town.



Le “Isole Boutique” - Parrot Cay deve il suo nome alla pirata Anne Bonny che qui pernottò nel 1720, ospita l'esclusivo Parrot Cay Resort & Spa, ideale per coloro che cercano una vacanza di privacy assoluta. Le ville sulla spiaggia sono state costruite per personaggi come Bruce Willis e Keith Richards. Pine Cay è un vero paradiso incontaminato. E Ambergis Cay offre esclusive strutture per diving e pesca d'altura, una lussuosa spa, un'ampia marina, un Environmental Learning Center, un ristorante di alta qualità. Il centro ha partnership con lo Zoo di San Diego e con il Kew Royal Botanic Garden di Londra per preservare la flora e la fauna dell'isola.



Per maggiori informazioni: www.turksandcaicotourism.com