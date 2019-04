SABBIA BIANCA E MARE DA FAVOLA 15 aprile 2019 16:42 Grand Bahama, colori e magia di un paradiso tutto da esplorare Snorkeling nellʼazzurro cristallino dellʼoceano, relax assoluto su spiagge bianchissime, jeep safari tra il verde dei pini dei Caraibi: lʼisola più a nord dellʼarcipelago delle Bahamas vi stupirà

Spiagge dorate e mare cristallino, villaggi di pescatori dalle tinte pastello e pesci tropicali: Grand Bahama sa affascinare con i suoi colori, così vivi e intensi da regalare emozioni uniche. Situata a nord dell'arcipelago delle Bahamas, l'isola offre un soggiorno cosmopolita e ricco di attività, adatto a tutta la famiglia. Un paradiso per gli appassionati di snorkeling, perfetto per chi vuole rigenerarsi dallo stress.

Grand Bahama, snorkeling nellʼoceano e relax su spiagge bianchissime Divertimento e una tavolozza di colori definiscono lo stile di vita bahamiano dove il relax è inevitabile Ufficio stampa 1 di 28 Fortuna Beach, Grand Bahama Ufficio stampa 2 di 28 Il Viva Fortuna Beach sorge su una spiaggia di sabbia chiara lunga 1.200 metri affacciata su fondali trasparenti Ufficio stampa 3 di 28 Fortuna Beach, Grand Bahama Ufficio stampa 4 di 28 La vista dall'alto delle piscine del Viva Fortuna Beach, resort 4 stelle Ufficio stampa 5 di 28 La piscina del Viva Fortuna Beach, resort 4 stelle Ufficio stampa 6 di 28 Le Bahamas sono una delle mete predilette dagli amanti della subacquea. I fondali, i blu holes, le caverne d’acqua dolce, le grandi quantità di delfini e squali rendono questa destinazione unica nel suo genere. E' proprio qui che Viva Diving offre un’esperienza inedita ed esclusiva Ufficio stampa 7 di 28 Camera del Viva Fortuna Beach, resort 4 stelle Ufficio stampa 8 di 28 Fortuna Beach è molto apprezzata dalle coppie per sposarsi in riva al mare e trascorrere una luna di miele da sogno Ufficio stampa 9 di 28 Tra le tante attività sportive che si possono fare al Viva Fortuna Beach c'è lo stand up paddle Ufficio stampa 10 di 28 Ed è addirittura possibile provare il trapezio Ufficio stampa 11 di 28 Danilo Trevisani, chef genovese del Bravo Club Viva Wyndham Fortuna Beach. Ha portato con sé, oltre oceano, i sapori della sua terra. La forza dei suoi piatti sta anche nel bagaglio di esperienza accumulato da giovane nel panificio di famiglia Tgcom24 12 di 28 Al Bravo Club Viva Wyndham Fortuna Beach molto apprezzati sono gli spettacoli serali: ogni giorno uno show diverso Tgcom24 13 di 28 A East Grand Bahama, 50 miglia da Freeport, in un’area riparata e suggestiva, è possibile fare snorkeling in una delle famose e misteriose blue hole per ammirare la variegata vita marina Ministero del Turismo e Aviazione delle Bahamas 14 di 28 Peterson Cay, il più piccolo parco nazionale delle Bahamas, dove è possibile fare il bagno e snorkeling Ministero del Turismo e Aviazione delle Bahamas 15 di 28 Banana Bay Beach Ministero del Turismo e Aviazione delle Bahamas 16 di 28 Tour Jeep Safari 4x4, che con una guida esperta dell’isola, permette di scoprire la natura di Grand Bahama, percorrendo strade suggestive, come quella che attraversa una foresta di pini nativi e quella costiera panoramica Ministero del Turismo e Aviazione delle Bahamas 17 di 28 Conch, mollusco marino tropicale con una conchiglia a spirale, tipico delle Bahamas Ministero del Turismo e Aviazione delle Bahamas 18 di 28 Flying Fish GastroBar, particolare e unico ristorante che offre una miscela di cucina tradizionale e moderna, dove è possibile gustare la cucina dello chef Tim Tibbitts, riconosciuto tra i primi top 25 chef dei Caraibi, mentre il suo locale è inserito da TripAdvisor tra i migliori 10 ristoranti dei Caraibi. Sua moglie, Rebecca Tibbits, è l'unica donna sommelier certificata delle Bahamas Tgcom24 19 di 28 Suggestiva alba a Fortuna Beach Tgcom24 20 di 28 Gold Rock Beach, che è stata teatro delle riprese de "I pirati dei Caraibi" con il fantomatico Capitan Jack Sparrow, interpretato dal carismatico Johnny Depp. Mai ambientazione fu più indicata per questa saga che, manco a farlo apposta, sembra aver ripercorso l’antico passato piratesco delle Bahamas Tgcom24 21 di 28 A Port Lucaya Marketplace è possibile fare shopping e gustare ottimi drink locali Ministero del Turismo e Aviazione delle Bahamas 22 di 28 Bahama Mama, cocktail a base di rum tipico delle Bahamas Tgcom24 23 di 28 Parco Nazionale Lucayan Ministero del Turismo e Aviazione delle Bahamas 24 di 28 L'isola di Sandy Cay, dove è possibile incontrare razze selvatiche e scoprire la loro specie e la loro alimentazione (Stingray Feeding Experience) Tgcom24 25 di 28 Fortuna Beach, Grand Bahama Tgcom24 26 di 28 Yellow elder, fiore nazionale dell'isola Ministero del Turismo e Aviazione delle Bahamas 27 di 28 Fortuna Beach, Grand Bahama Tgcom24 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci L'isola di Grand Bahama, tra le più estese dell'arcipelago e ricca di parchi naturali protetti, nel periodo estivo è ben collegata con l'Italia, grazie a voli charter da Milano Malpensa a partire dal 30 maggio. Una volta atterrati all'aeroporto di Freeport, in pochi minuti si può raggiungere il Viva Fortuna Beach, proposto in esclusiva per il nostro Paese da Bravo Club (brand del Gruppo Alpitour): un resort all inclusive su una spiaggia di sabbia chiara lunga 1.200 metri. Con camere che affacciano direttamente sul mare, è ideale per le famiglie che desiderano vivere vacanze indimenticabili.

Svariate e variegate le attrazioni, come il trapezio e il tiro con l'arco per i più sportivi, mentre chi ama il relax non mancherà di provare la piscina riscaldata. Imperdibile Banana Bay, a pochi minuti di bici dal resort: si tratta di una lunga striscia di sabbia bianca che si staglia nel mare e, non a caso, è considerata tra le spiagge più belle delle Bahamas. Non da meno Gold Rock Beach, talmente affascinante da essere stata teatro delle riprese de "I pirati dei Caraibi" con il fantomatico captain Jack Sparrow, interpretato dal carismatico Johnny Depp.



Tramite il diving center del resort si può prenotare una gita in catamarano a Peterson Cay, il più piccolo parco nazionale delle Bahamas, per ammirare da vicino tutte le tonalità di blu del mare. Fare snorkeling con la barriera corallina a meno di 5 metri di profondità è un'esperienza unica e suggestiva: dal rosso dei coralli al giallo dei pesci, qui i colori vivaci la fanno da padrone.