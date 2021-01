Anguilla, una fuga nei Caraibi (in sicurezza)

Anguilla offre la certezza di essere su un’isola dove sono state prese tutte le precauzioni possibili per la sicurezza dei turisti. Ad Anguilla è stato ideato il concetto di “vacanza nella bolla”, che significa dare la possibilità alle strutture di offrire agli ospiti, durante la quarantena, l'accesso a una serie di comfort, servizi e attività approvate in tutta sicurezza.



Bellezza unica - Anguilla è una bellezza unica nascosta nei Caraibi settentrionali ed è un paradiso per gli amanti del sole, con temperature medie intorno agli 28°C tutto l’anno e alisei che mantengono una brezza costante e rinfrescante. E’ una proposta che riscalda il cuore nella stagione invernale. Anguilla dispone di oltre 30 spiagge che non sono mai affollate, quindi perfette per il distanziamento sociale indispensabile durante questo periodo.La cultura dell’isola che si esprime in una serie di eventi come le regate, sport nazionale dell'isola e il Carnevale.il calore e la natura amichevole degli anguillani, un fattore importante che contribuisce a fare tornare più volte i turisti.



Lavorare in un eden - Per chi volesse, c’è anche la possibilità di lavorare ad Anguilla senza stress. L’isola si rivolge alla WFH community per soggiorni prolungati, e da la possibilità di cambiare il proprio status in "lavorare da casa ad Anguilla" (WFHiA). Anguilla propone di scambiare il monotono home office con un nirvana delle isole caraibiche, lavorando ad Anguilla per un massimo di 12 mesi.



In volo nei Caraibi - Inoltre è anche semplice arrivare ad Anguilla, dall’Europa (con Air France o KLM via Parigi o Amsterdam) o dagli Stati Uniti, sempre con voli su St. Martin per poi proseguire con un ferry che in meno di mezz’ora arriva ad Anguilla.



Per maggiori informazioni: www.ivisitanguilla.com