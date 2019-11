Anguilla tra mare e cielo, incanto dei Caraibi

Anguilla è una Colonia Britannica di 15 mila abitanti distribuiti su 26 km di costa. Con le sue 33 spiagge candide, le sue acque cristalline, uno stile di vita semplice, panorami mozzafiato, alloggi paradisiaci e una cucina eccellente, è il punto di arrivo per chi cerca un idilliaco rifugio tropicale.



Snorkeling - Anguilla è un santuario marino, la sua barriera corallina e le specie che la abitano sono così abbondanti e colorate che rappresentano un vero paradiso per lo snorkeling. Le sue acque turchesi offrono ben sei parchi marini che circondando l’isola proteggendo le risorse naturali per le generazioni a venire. I parchi marini di Anguilla includono Dog Island, Prickly Pear, Little Bay, Shoal Bay-Island Harbour, Sandy Island e Sombrero Island.Ad Anguilla inoltre, ci sono numerosi laghetti salati che sono riserva naturale protetta che ha favorito l’insediamento di più di 130 specie di rari volatili. Insomma, un mosaico di habitat molto vario e la gamma di micro-habitat al suo interno ospita una varietà di animali e oltre 300 specie di piante autoctone.



L'isola dei resort - Anguilla si sa distinguere anche per le sue piccole strutture alberghiere che sono state pensate per non stravolgere la natura dell’isola. Apprezzata a livello internazionale, con molti riconoscimenti della stampa specializzata, Anguilla vanta resort di gran lusso, ville spettacolari, guest house accoglienti, confortevoli appartamenti, e una serie di incantevoli piccoli hotel chiamati “The Charming Escapes”. Anguilla continua ad essere tra le 20 migliori destinazioni al mondo per lune di miele e ha i migliori resort nei caraibi, tra cui il Belmond Cap Juluca, il Four Seasons, il CuisinArt, Lo Zemi Beach House Hotel & Spa che è ora parte di LXR Hotels & Resorts, il marchio della collezione di lusso di Hilton.



Una cucina strepitosa - Conosciuta come “la capitale gastronomica dei Caraibi”, Anguilla si caratterizza per una straordinaria offerta di stili di cucina capaci di soddisfare i viaggiatori più esigenti, attraverso un’enorme varietà di cucine con più di 70 esperienze di degustazione diverse: dall’elegante ed intimo ristorante per gourmet in riva al mare, fino al più rilassato bistrot sulla spiaggia o al festoso baracchino con grill all’aperto.



Ritmi travolgenti - La scelta delle attività disponibili è vastissima: dalle immersioni subacquee allo snorkeling, dalla vela all’equitazione e il tennis, dalle gallerie d’arte ai musei, da cene a lume di candela ai ritmi travolgenti della musica locale. Oppure, più semplicemente, giornate di relax sdraiati in spiaggia dopo una lunga passeggiata. Se vi state chiedendo quando possa essere il periodo ideale per visitare l’isola non esiste risposta migliore. Anguilla è la destinazione perfetta per 12 mesi all’anno data la temperatura media tra I 26 e I 29 gradi.



I voli per Anguilla - Anguilla è facilmente raggiungibile grazie ai voli internazionali a St. Maarten, in alternativa ci si arriva dagli Stati Uniti e via Puerto Rico e Antigua. Il requisito per l’ingresso sull’isola per gli italiani è solo il passaporto in corso di validità.



