Tortola, spiagge da sogno nella perla dei Caraibi

Destinazione celebre a livello mondiale, acclamata dagli appassionati di barca a vela e yachting, le BVI presentano una geografia varia e dinamica e offrono l'opportunità di spostarsi con facilità, in aereo o in nave, tra le varie isole che compongono l’arcipelago.



Volare sull'isola - L’isola maggiore è quella di Tortola, dove si trova la capitale Road Town. Secondo la tradizione il nome “Tortola” fu scelto da Cristoforo Colombo, che rimase colpito dal numero di tortore che la popolavano. Tortola non è solo il centro economico delle BVI, ma un’isola stupenda da scoprire, con diverse attrazioni turistiche e paesaggi naturali mozzafiato. Un’esperienza decisamente elettrizzante che offre Tortola è il Virgin Canopy Tour, un’adrenalinica zip-line che permette di “volare” sopra la rigogliosa vegetazione dell’isola. Un’avventura adatta a tutta la famiglia, che regala anche una straordinaria prospettiva dall’alto sull’arcipelago. ull'isola sono presenti l’Aeroporto Internazionale Terrance B. Lettsome e il porto principale dell’arcipelago, da cui è possibile salpare alla scoperta delle altre isole, facendo “island-hopping”, come dicono gli abitanti locali.



Spiagge straordinarie - Tortola offre una serie di spiagge di grande bellezza. Una tra le più amate vi è certamente Long Beach, sulla punta ovest dell’isola. Lunga circa 1,5km, è famosa per la sabbia finissima e le acque cristalline e tranquille, che la rendono un luogo sicuro e adatto a tutti. Gli amanti degli sport acquatici, in particolare i surfisti, troveranno pane per i propri denti ad Apple Bay, considerata dagli appassionati uno dei migliori punti dei Caraibi per cavalcare le onde. La spiaggia più movimentata delle BVI è invece Cane Garden Bay: i chiringuito e i beach, un’antica distilleria di rum ancora attiva e oggi adibita anche museo di questo distillato.



Snorkeling e yachting - Ogni isola si contraddistingue per l’etereogeneità delle sue bellezze culturali e naturali. Tra queste, troviamo The Baths, una spiaggia caratterizzata da spettacolari massi di granito, a Virgin Gorda; il caratteristico Flamingo Pond, punto di ritrovo di migliaia di fenicotteri ad Anegada ; la spettacolare spiaggia di White Bay, a Jost Van Dyke; la sommità del Sage Mountain, a Tortola.Oltre agli appassionati di yachting, le BVI richiamano sulle loro coste gli amanti di snorkeling, escursionismo e turismo sostenibile nonchè coloro che desiderano vivere esperienze subacquee di rara intensità, grazie ai fondali dell’arcipelago che custodiscono alcuni dei più affascinanti relitti sommersi dei Caraibi, come il celebre RMS Rhone.



Per maggiori informazioni: www.bvitourism.it