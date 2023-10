Anguilla: dieci consigli per vacanze "alla grande"

Anguilla, sempre di più si sta rivelando come un paradiso, anche per le famiglie. Un’isola appartata nei Caraibi incastonata tra le Piccole Antille è circondata da spiagge di sabbia bianca e ospita una scena culinaria in forte espansione. Con i resort di classe mondiale di Anguilla, le ville appartate e romantiche e persino alcuni dei migliori resort dei Caraibi, è difficile immaginare qualsiasi viaggiatore che non troverebbe qualcosa da amare qui.ecco dieci cose imperdibili da fare in quest’isola.



Tramonto sul veliero - La gente del posto e i visitatori di Anguilla consigliano di saltare a bordo di un classico veliero, noto come sloop, con Tradition Sailing Charter, dicendo che questo è il modo migliore per esplorare la costa di Anguilla in modo originale. "Una crociera al tramonto su un classico sloop dell'India occidentale è piuttosto memorabile", afferma la Liburd. I deliziosi cocktail e gli stuzzichini caraibici serviti a bordo sono squisiti.



Musica dal vivo - Dai bar sulla spiaggia ai ristoranti e ai club, la musica dal vivo invade Anguilla ogni sera della settimana. Sandy Ground è tra le destinazioni della vita notturna più popolari dell'isola, con locali come Lit Lounge che offrono musica dal vivo e deliziosi cocktail. Il Dune Preserve di Bankie Banx a Rendezvous Bay ospita musica dal vivo più sere a settimana ed è stato persino nominato il miglior bar sulla spiaggia del mondo dalla CNN: lo stesso Bankie Banx di solito intrattiene gli ospiti nei fine settimana.



Girare in Moke - I Moke sono veicoli vintage a cielo aperto, originari della Gran Bretagna, sono ora un iconico mezzo di trasporto caraibico. Sono dai colori vivaci, disponibili per l'affitto con Moke Anguilla e l'oggetto perfetto per scattare foto nei luoghi più pittoreschi dell'isola. E’ bellissimo scoprire Anguilla noleggiando uno di questi mezzi e facendo un giro emozionante intorno all'isola.



Snorkeling a Shoal Bay - La trasparenza dell’acqua è eccellente nel mare di Anguilla e questo rende lo snorkeling un'attività popolare sull'isola. Shoal Bay è una delle migliori destinazioni di Anguilla per chiama il sub, poiché i visitatori avvistano spesso razze, sciami di pesci e persino occasionali tartarughe marine. E per concludere la giornata, dopo la nuotata, un drink sulla sabbia allo Shoal Bay Beach Club presso Zemi Beach House, LXR Hotels & Resorts.



Crocus Hill - Con un'altezza di soli 65 m, Crocus Hill è il punto più alto di Anguilla. Sali in cima e sarai ricompensato con viste panoramiche mozzafiato di quest'isola e di quelle vicine. Non lasciarti ingannare dalla bassa quota: la strada per la cima è ripida.



Una partita a golf - Visitare l'Aurora Anguilla Resort & Golf Club è un must per gli amanti del golf in vacanza ad Anguilla. Il campo da golf da campionato a 18 buche recentemente rinnovato, progettato da Greg Norman, è una bellissima escursione, grazie alla sua posizione di fronte all'oceano e alle sue viste spettacolari.



Il galeone spagnolo - Sette distinti parchi marini proteggono le acque di Anguilla e la sua vita marina, consentendo una fiorente barriera corallina. Una delle destinazioni subacquee più impressionanti dell'isola è lo Stoney Bay Marine Park, sede del relitto del galeone spagnolo El Buen Consejo del XVIII secolo. Il governo di Anguilla ha designato il sito come riserva archeologica sottomarina, dove i subacquei possono individuare tesori sommersi come ancore, palle di cannone e persino medaglioni religiosi.



Provare il kitesurf - Per variare la vita di spiaggia si possono fare lezioni di kitesurf con l’Anguilla Watersports. Le brezze miti dell'isola la rendono il luogo perfetto per provare lo sport, e l’Anguilla Watersports a Cove Bay offre lezioni di kitesurf e noleggio di attrezzature per tutti, dai neofiti ai professionisti. Sono inoltre disponibili a noleggio paddleboard e kayak con fondo di vetro.



Anguilla Tennis Academy - La posizione di Anguilla nei Caraibi favorisce una brezza quasi costante che oscilla una brezza quasi costante che oscilla da un dolce soffio di aria fresca a un forte vento - condizioni esaltanti per i giocatori di tennis nel caldo di un campo delle Indie occidentali. L'Anguilla Tennis Academy invia professionisti in molti resort dell'isola, ideali per tutti i viaggiatori in cerca di lezioni o di un partner.



Gli isolotti - Le escursioni in catamarano o le crociere con cocktail al tramonto verso piccoli isolotti di sabbia bianca come Scrub Island o Sandy Island sono tra le cose migliori da fare. " Fermarsi per un pranzo a base di aragosta in un piccolo ristorante dell'isola o tuffarsi nelle acque turchesi è un lusso imperdibile.



Per maggiori informazioni: www.anguillacaraibi.com