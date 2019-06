Vacanze di tendenza: le mete più gettonate

La regina dell’estate italiana - Tra i viaggiatori italiani che trascorreranno le loro vacanze estive sul suolo nazionale, l’Isola d’Elba è risultata la meta più gettonata in assoluto per il secondo anno consecutivo. Molte preferenze anche per Rimini e Riccione, rispettivamente seconda e terza. In quarta posizione troviamo Vieste seguita dall’Isola d’Ischia (5°), Villasimius (6°) e Ricadi (7°). Roma, unica meta non balneare nella Top 10 italiana, fa capolino in ottava posizione. Chiudono la classifica San Vito Lo Capo (9°) e Ugento (10°).



Spagna e Grecia al top tra chi andrà all’estero - Sono le isole spagnole e greche le protagoniste dell’estate degli italiani che hanno scelto di spostarsi oltre confine. Creta apre la classifica, ma la Grecia conquista anche il terzo gradino del podio, con Santorini, mentre Rodi è in quinta posizione. Seconda in classifica invece è la Spagna con Maiorca, e con il quarto e il sesto posto rispettivamente di Ibiza e di Minorca. Tra le destinazioni non marine spiccano il settimo posto di Londra, l’ottavo di New York e il decimo di Parigi.



L’attenzione per l’ambiente (non) va in vacanza - I temi della responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile continuano a riscuotere una crescente attenzione mediatica e il loro impatto si è fa sentire anche nel mondo dei viaggi. Più di un italiano su 4 (26%) ha infatti dichiarato che quest’anno presterà maggiore attenzione al proprio impatto ambientale durante le vacanze estive rispetto allo scorso anno: tra le buone pratiche nel cuore dei turisti ci sono l’impegno a riciclare correttamente (62%) e a non abbandonare rifiuti nella natura (49%) l’attenzione all’impatto ambientale dei trasporti per raggiungere la meta del viaggio (32%) e la scelta di hotel eco friendly (26%).