Le dieci cascate più spettacolari del mondo Salto Angel - Venezuela - Istockphoto 1 di 10 Cascate del Niagara – America Settentrionale Istockphoto 2 di 10 Cascate Havasù - Arizona - USA Istockphoto 3 di 10 Cascate Kaieteur - Guyana – America Meridionale Istockphoto 4 di 10 Cascata San Rafael - Ecuador Istockphoto 5 di 10 Cascata Skógafoss - Islanda Istockphoto 6 di 10 Cascate dei Laghi di Plitvice – Croazia Istockphoto 7 di 10 Cascata Ruacana - Namibia Istockphoto 8 di 10 Cascata di Nachi – Giappone Istockphoto 9 di 10 Cascate Mitchell - Australia Istockphoto 10 di 10

SALTO ANGEL - VENEZUELA - Con i suoi 979 metri è la cascata in un solo salto più alta al mondo. Si trova nel cuore della Foresta Amazzonica e richiede un trekking impegnativo per essere raggiunta. Le popolazioni locali la considerano sacra: l’acqua precipita sull’altipiano chiamato Auya-Tepui, che significa la “montagna del dio del male”. Deve il nome al suo scopritore, il pilota statunitense Jimmy Angel.



CASCATE DEL NIAGARA – AMERICA SETTENTRIONALE – Sono probabilmente le cascate più famose al mondo, celebrate anche dal cinema nel film intitolato con il loro nome e interpretato tra gli altri da Marilyn Monroe. Le cascate si trovano nel nord-est del continente nord-americano, tra gli USA e il Canada: la loro spettacolarità non viene tanto dall'altezza (solo 52 m di salto), ma dal loro vasto fronte d'acqua e all'imponente portata d’acqua.



CASCATE HAVASÙ - ARIZONA - USA - Siamo nel cuore del Grand Canyon, in un anfiteatro naturale di rocce rosse e acque turchesi, in un paesaggio che non ha uguali per bellezza. Questa meravigliosa cascata è visitata però da pochissime persone: per raggiungerla occorre un lungo trekking e una pianificazione accurata dell’escursione. Il salto non è altissimo (circa 30 metri), ma lo scenario che lo circonda è davvero unico.



CASCATE KAIETEUR - GUYANA – AMERICA MERIDIONALE - Le cascate Kaietur si trovano sul fiume Potaro, all'interno del Kaieteur National Park in una regione coperta dalla Foresta amazzonica. Il salto è particolarmente spettacolare, con un’altezza di circa 250 metri e una portata d'acqua pari a 650 metri cubi al secondo.



CASCATA SAN RAFAEL - ECUADOR – Con un salto di oltre 150 metri situato ai piedi del vulcano Reventador, è la cascata più alta del Paese. Il vulcano è molto attivo ed è circondato dalla giungla amazzonica a est della cordigliera delle Ande. La cascata offre uno spettacolo maestoso, anche se si parla di utilizzare le sue acque per produrre energia idroelettrica e quindi di “chiudere” la cascata.



CASCATA SKÓGAFOSS - ISLANDA - E' situata nel sud dell'Islanda ed è originata dal fiume Skógaá su un salto che in altri tempi era una scogliera: oggi invece il mare è ad alcuni chilometri di distanza. La leggenda vuole che qui sia stato nascosto un tesoro favoloso mai più ritrovato: per questo si dice che chi si bagna nelle sue acque potrà ritrovare un oggetto perduto e a lungo cercato.



CASCATE DEI LAGHI DI PLITVICE – CROAZIA - Un complesso di 16 laghetti collegati tra loro da cascate e cascatelle di varie dimensioni, la più alta delle quali genera un salto di una settantina di metri. Si trovano all'interno del Parco nazionale dei laghi di Plitvice, un complesso di 33.000 ettari di bellezza quasi magica, tra il verde della vegetazione, il turchese delle acque e il bianco della schiuma delle cascate.



CASCATA RUACANA - NAMIBIA - Si trova lungo il corso del fiume Kunene nel Nord della Namibia, in una regione particolarmente selvaggia. Con i suoi 120 metri di altezza e 700 metri di larghezza nei periodi di abbondanza d'acqua, è una delle maggiori cascate d'Africa.



CASCATA DI NACHI – GIAPPONE - E' la più alta del Giappone (133 metri di altezza e 13 di larghezza), ma il suo fascino non dipende tanto dall’altezza, quanto dal meraviglioso scenario in cui è immersa. Si trova in un luogo montuoso ed isolato, considerato sacro sin dai tempi più antichi: a poca distanza dalla cascata è stato edificato il santuario di Kumano Nachi Taisha e tutto il sito è Patrimonio UNESCO.



CASCATE MITCHELL - AUSTRALIA - Fanno parte del Mitchell River National Park, uno dei luoghi più remoti dell’Australia, in una zona che gli aborigeni considerano sacra. Il complesso di cascate è formato da una serie di salti d’acqua che, uno dopo l’altro, si tuffano in un profondo lago d’acqua dolce, nel quale, secondo la leggenda, vivono esseri soprannaturali.