I borghi marinari più belli d’Italia 1 Tellaro – La Spezia - Liguria Istockphoto 1 di 10 2 Rio Marina - Isola d’Elba – Toscana Istockphoto 2 di 10 3 Ponza – Lazio Istockphoto 3 di 10 4 Procida – Napoli – Campania Istockphoto 4 di 10 5 Tropea – Vibo Valenza – Calabria Istockphoto 5 di 10 6 Cefalù – Palermo – Sicilia Istockphoto 6 di 10 8 Polignano a Mare – Bari – Puglia Istockphoto 7 di 10 7 Castelsardo – Sassari – Sardegna Istockphoto 8 di 10 9 Cesenatico – Forlì-Cesena – Emilia Romagna Istockphoto 9 di 10 10 Burano - Venezia Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1 TELLARO – LIGURIA - Affacciato all'estremità orientale del Golfo de La Spezia, questo antico villaggio di pescatori è uno dei borghi più belli d'Italia. Sta tutto abbarbicato a una scogliera e ha ospitato molti artisti italiani e stranieri, tra i quali lo scrittore Mario Soldati che ha trascorso qui gli ultimi anni della sua vita.



2 RIO MARINA - ISOLA D’ELBA – TOSCANA - Situato sulla costa orientale dell'isola d'Elba in una zona abitata fin dal tempo degli Etruschi, il paese sorge su un'area molto ricca di ematite e di altri minerali, da sempre sfruttati in miniere a cielo aperto. Proprio a causa della polvere mineraria nera presente in alcune spiagge, la costa circostante è chiamata “Costa che brilla”, per il luccichio delle pietruzze.



3 PONZA – LAZIO - Ponza è la maggiore delle Isole Ponziane, il cui arcipelago comprende anche le isole di Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano. La cittadina omonima che fa da capoluogo è un pittoresco agglomerato di case dai colori pastello, che durante l'estate è frequentatissima dai turisti e ha una brillante vita mondana.



4 PROCIDA – NAPOLI – CAMPANIA - L'isola di Procida ha una superficie di 3,7 km², mentre il suo perimetro, estremamente frastagliato, misura circa 16 km. E’ nata dalle eruzioni di ben quattro diversi vulcani, oggi spenti e sommersi. Il villaggio ha un'architettura caratteristica, con le piccole case dipinte di colori pastello scelti in modo che tinte simili non si trovino mai vicine: in questo modo i pescatori potevano riconoscere la loro abitazione dal mare.



5 TROPEA – VIBO VALENZA – CALABRIA - Tropea è una cittadina calabrese di antiche origini. Il borgo è diviso in due parti: la zona alta si trova su una scogliera a picco sul mare, mentre la Marina è stata costruita intorno al porto. Secondo la leggenda la città è stata fondata dal semi-dio Ercole di ritorno dalla Spagna, in particolare dalle Colonne che portano il suo nome.



6 CEFALÙ – PALERMO – SICILIA - Sorge sulla costa siciliana settentrionale, a circa 70 km da Palermo, ai piedi di un promontorio roccioso. È uno dei maggiori centri balneari di tutta la regione; fa parte del Parco delle Madonie, ed è inclusa nel circuito de "I borghi più belli d'Italia". Ha uno splendido Duomo, inserito nel sito "Palermo arabo-normanna" e patrimonio dell'Umanità Unesco.



7 CASTELSARDO – SASSARI – SARDEGNA – Questo pittoresco centro marinaro si affaccia al centro del golfo dell'Asinara, nella Sardegna settentrionale, su una costa frastagliata e spettacolare, lavorata dall'erosione del mare e del vento, qui particolarmente intenso. Castelsardo è anche famosa per la lavorazione del corallo.



8 POLIGNANO A MARE – BARI – PUGLIA - Il nucleo più antico della cittadina sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare Adriatico. Sulla costa si aprono insenature profonde e strette: sono gli sbocchi delle lame, antichi fiumi oggi prosciugati che però hanno scavato il territorio, originando avvallamenti e fratture.



9 CESENATICO – FORLÌ-CESENA – EMILIA ROMAGNA – Il paese ospita un antico e pittoresco porto canale, realizzato intorno al 1500 su un progetto di Leonardo da Vinci. Non è infrequente ammirare nel porto le tradizionali barche storiche locali, con le caratteristiche vele trapezoidali e coloratissime.



10 BURANO – VENEZIA - Questo pittoresco borgo di pescatori è celebre per le sue casette coloratissme: sorge nella laguna di Venezia su quattro isolette ed è famoso anche per la secolare lavorazione artigianale ad ago del merletto di Burano.