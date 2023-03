Senigallia tra mare e storia, ideale per le vacanze in famiglia

Spiagge sabbiose e misura di bambini, musei interattivi, escursioni naturalistiche e tanti eventi locali rendono Senigallia il luogo ideale per passare del tempo con la famiglia e creare ricordi indimenticabili.



La spiaggia di velluto - Uno dei modi migliori per trascorrere del tempo con i bambini a Senigallia è passare una giornata in spiaggia. Anche conosciuta come “spiaggia di velluto” per la sua sabbia bianca e finissima, la costa di Senigallia è lunga ben 13 chilometri. Con le sue acque cristalline e le morbide dune di sabbia, offre un ambiente perfetto per giocare, nuotare e rilassarsi. I bambini possono divertirsi a costruire castelli di sabbia, cercare conchiglie e fare immersioni. È anche possibile noleggiare attrezzature per il beach volley e giocare con gli amici. Passeggiare sulla spiaggia di Senigallia significa anche entrare in contatto con un fantastico ambiente naturale. La fascia delle dune, presenti in gran parte della spiaggia libera, ospita infatti il fratino, un piccolo uccello a rischio estinzione protetto dalle direttive comunitarie. Osservarlo nidificare all’interno di piccole buche è davvero un’esperienza unica ed emozionante.



A misura di bici - Senigallia dispone poi di una lunga pista ciclabile che costeggia la costa, ideale per una passeggiata in bicicletta con i bambini. È possibile noleggiare biciclette nelle vicinanze della pista ciclabile e godersi una giornata all'aria aperta, ammirando i tanti panorami mozzafiato che si susseguono lungo la via. Lungo il percorso, da non perdere la suggestiva Rotonda a Mare, un affascinante ed elegante edificio capace di rappresentare la città e diventarne il simbolo assoluto, oltre che testimonial dell'offerta turistica. La Rotonda a Mare, che proprio quest’anno festeggia il suo 90° anniversario, ospita numerosi eventi culturali.



La Rocca Roveresca - Raggiungendo il centro della città, imperdibile è una visita alla Rocca Roveresca. Eretta dove già anticamente i romani avevano costruito un loro baluardo, la rocca vide avvicendarsi diverse fasi costruttive. L’attuale struttura fu fatta costruire tra il 1476 e il 1482 da Giovanni Della Rovere, nominato Signore di Senigallia, che si avvalse dei migliori architetti del tempo. La visita alla Rocca è adatta anche ai più piccoli, che possono divertirsi a esplorare i passaggi segreti e le torri del castello. È anche disponibile una speciale audioguida destinata ai bambini fino ai 12 anni.



Museo del Giocattolo - Se i bambini amano i giochi, poi, il Museo del Giocattolo è sicuramente una tappa obbligatoria. Il museo, che ha sede nelle suggestive scuderie dell'antico ed imponente palazzo settecentesco Monti Malvezzi dentro le antiche mura del pentagono guidobaldino, offre una vasta collezione di giocattoli storici, dai vecchi giochi di latta ai più moderni giochi elettronici. I bambini possono vedere da vicino come i giocattoli sono cambiati nel corso degli anni e imparare di più sulla loro storia. Infine, un'altra attrazione popolare per i bambini è il Parco della Pace, un parco pubblico che ospita attrezzature da gioco e diverse attività culturali e sportive per i bambini durante tutto l'anno.



