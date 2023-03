L'incantevole costa delle Marche

Riviera del Parco Naturale del San Bartolo - Si comincia a nord con la Riviera del Parco Naturale del San Bartolo. L’offerta balneare comprende, grazie alla particolare conformazione del territorio, con la costa bassa e sabbiosa stretta a sud e a nord con i rilievi del San Bartolo e dell’Ardizio che giungono fino al mare, stabilimenti facilmente raggiungibili dagli alberghi e dai centri storici e piccole baie immerse nella natura. Ai centri balneari di Gabicce Mare, la porta nord delle Marche, e di Pesaro e si lega una secolare tradizione di ospitalità che rivolge un’attenzione particolare alle famiglie e ai bambini.



Fano e Senigallia - Scendendo verso sud si incontra prima Fano sede del Carnevale più antico d’Italia, quindi Marotta alla quale Enrico Ruggeri ha dedicato “Il mare d’inverno” e poi Senigallia, meta nota anche ai turisti stranieri fin dagli anni ‘60 grazie alla sua Spiaggia di Velluto di 12 chilometri con la famosa Rotonda sul mare e dove si tiene il Summer Jamboree, evento che attira ogni estate visitatori e da ogni parte del mondo.



Riviera del Conero - Proseguendo, all’improvviso il paesaggio cambia. Il tratto di costa che dal porto della città di Ancona con le caratteristiche grotte del Passetto arriva a Numana, è la stupenda e famosa Riviera del Conero, dall’omonimo promontorio a picco sul mare, ricco di insenature e piccole spiagge, rocciose o sassose, tutte Bandiera Blu. Immersa nel Parco Regionale Naturale del Monte Conero, certificato con la Carta Europea del Turismo sostenibile, la Riviera è uno dei simboli della bellezza delle Marche, costellata da borghi suggestivi che vantano storie greche, picene e romane come Sirolo e Numana, da baie spettacolari come quella di Portonovo e Mezzavalle.



Riviera delle Palme - Passando poi per le vivaci e giovani Porto Recanati (alle spalle la Recanati di Leopardi e la città di Loreto con la Santa Casa di Nazareth) e Civitanova Marche e per Porto Potenza Picena punto di riferimento per la vela e degli sport acquatici, si raggiunge la Riviera delle Palme. San Benedetto del Tronto è una delle principali località turistiche grazie alle ampie spiagge sabbiose incorniciate nell’affascinante sfondo delle palme e degli oleandri, e alla ‘movida’ degli chalet. Nelle vicinanze anche il borgo marinaro di origine medievale Pedaso, Cupra Marittima con il Museo Malacologico Piceno, uno dei più importanti musei di conchiglie al mondo, grazie agli oltre 900.000 esemplari esposti e Grottammare che oltre alla Bandiera Blu vanta il diploma di Borghi più Belli d’Italia per il Vecchio Incasato, sulla parte collinare.



Bandiere Blu - Diciassette sono le Bandiere blu che le Marche guadagnate nel 2022, una in più dell'anno scorso: Gabicce Mare – lido, Pesaro (Sottomonte, Ponente-Levante), Fano (Torrette, Sassonia, Nord), Mondolfo-Marotta, Senigallia, Ancona-Portonovo, Sirolo (Sassi neri, San Michele e Urbani), Numana (bassa, Marcelli Nord, Numana alta), Porto Recanati (nuovo ingresso), Potenza Picena, Civitanova Marche, Lido di Fermo Casabianca, Altidona – lungomare Paolo Borsellino, Pedaso – lungomare dei Cantautori, Cupra Marittima lido, Grottammare e San Benedetto del Tronto. Un riconoscimento è arrivato anche dal britannico Guardian che ha inserito la spiaggia di San Michele a Sirolo tra le 40 più belle d'Europa.



