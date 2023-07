La Riviera Romagnola e le sue spiagge, tra sport, food ed eventi

GLI SPORT DA SPIAGGIA - La Riviera Romagnola è da sempre una vera capitale degli sport di spiaggia, sia in mare che in terra, da provare un po’ ovunque. Tra gli sport di tendenza, arriva dagli USA il Pickleball, una versione del Padel che si gioca su un campo più piccolo e con racchette rettangolari e piatte, da provare a Rimini. Sempre a Rimini si può fare fitness outdoor fronte mare, ad esempio nel playground di basket “Rimini Beach Court”, a due passi da piazzale Kennedy. Prosegue per tutta la stagione estiva nei nove lidi di Marea Rimini, la kermesse Beach Games, con 12 campi da gioco e tante attività sportive come il Beach Volley, FootVolley, Beach Tennis, con tornei di sport da spiaggia, lezioni di No Gravity Yoga e di Group Cycling. Si può praticare Ashtanga Yoga all’Alba, Handstand e Flexibility un allenamento che combina verticali e flessibilità adatto a tutti i livelli, il Sup Pilates. Tra gli sport da spiaggia che fanno tendenza, ci sono poi il Teqball o il BeTable: una disciplina che unisce più sport, come il ping-pong e il calcio e si gioca con i piedi o con la testa utilizzando un pallone da calcio e un tavolo ricurvo diviso a metà da una rete. Chi preferisce gli sport acquatici, non deve far altro che rivolgersi a uno dei tanti centri nautici che punteggiano il litorale romagnolo per affittare le consuete attrezzature come pedalò, mosconi a remi, SUP, paddle surf, bumpers, oltre a barche a vela, gommoni, catamarani, wind-surf, surf da onda e moto d'acqua: naturalmente è possibile prendere lezioni di tutte queste discipline, oltre a nuoto, anche per i bambini, e acquagym. Si può inoltre praticare la pesca sportiva ed effettuare escursioni in mare dall’alba a notte fonda.

FOOD AL TOP – Il mondo dei sapori non conosce confini. Non si contano le offerte gastronomiche a un passo dal mare, dalla friggitoria di pesce fresco del Bagno 65 Astor di Porto Garibaldi, alla cucina vegana e vegetariana del Bagno 1 Medusa e del Bagno 13 Astra (anche per celiaci, con prenotazione) di Lido degli Estensi, mentre sul Lungomare di Cervia a luglio apre la nuova gelateria pasticceria di spiaggia “Bellavita”. Chi invece vuole puntare sull’aperitivo non ha che l’imbarazzo della scelta: impossibile ricordare tutte le proposte praticamente ovunque. e dopo cena, si balla il liscio o ci si scatena sulle note delle musiche preferite sulla sabbia e sotto le stelle fino a tarda sera.

CULTURA E BENESSERE – Per chi vuole imparare cose nuove e allenare la mente, ci sono incontri letterari, mostre e letture in spiaggia praticamente in tutte le località. Dopo il grande evento della Notte Rosa, il Capodanno dell’estate, che coinvolge l’intera costiera romagnola nel weekend dal 7 al 9 luglio, è da ricordare l’evento “Albe in controluce” a Riccione, il ciclo di concerti al sorgere del sole in spiaggia, in programma ogni domenica dal 2 luglio al 13 agosto (ingresso libero). La spiaggia di RiminiTerme propone due concerti all’alba a cura di “Rimini Classica” e, domenica 6 agosto alle 5.30 un omaggio a Mina-Celentano. Alba in riva al mare con sottofondo musicale anche a Tagliata di Cervia, a Riviera dei Pini e ai Lidi di Comacchio. Per rilassare invece il corpo e lo spirito ci sono le iniziative di “Spiagge del Benessere”: dal 12 giugno al 1° settembre con tantissimi incontri di benessere in spiaggia rivolti ai clienti degli stabilimenti balneari, con incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all'alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere.

LABORATORI E GIOCHI PER I BAMBINI - Non si contano le attività, i giochi e le animazioni per i bambini anche sulla spiaggia. Si va dal laboratorio a tema natura e con materiali di riciclo, a quelli di giocoleria e arti circensi, oppure di teatro, musica e arte. Da segnalare l’iniziativa “Mosaico in tour”, una vera e propria officina itinerante del mosaico, organizzato dall’Associazione “Il Cerbero” con circa 70 laboratori che si svolgono in spiaggia dai Lidi di Comacchio a Cesenatico, passando per Ravenna, Cervia e Milano Marittima. Numerosissime le escursioni e le passeggiate alla scoperta del territorio per i bimbi e le loro famiglie.



I PREZZI - Nonostante questa moltitudine di servizi e comodità, sul fronte prezzi, questa estate in Riviera non ci sono aumenti dei costi spiaggia, se non in rari casi e contenuti nell’ordine del +5%: in media quest’anno, il costo giornaliero di 2 lettini e 1 ombrellone sarà di 20 euro, con una tariffa che cala con l’aumento dei giorni di permanenza negli stabilimenti balneari. Una scelta importante dei bagnini romagnoli che vogliono mantenere lo status di “spiaggia conveniente”. Altra novità 2023 l’ombrellone in sharing, con la possibilità cioè di lasciare libero l’ombrellone prenotato, nei giorni in cui non si va in spiaggia. Si accede al servizio utilizzando l’app Spiagge.it. Con questa stessa app si possono prenotare ombrellone e lettini nella spiaggia preferita. Sempre disponibile, inoltre, lungo i 110 km di costa, l’offerta di wi-fi gratuito, messo a disposizione sia dalle associazioni dei bagnini che dai singoli stabilimenti balneari.

SOSTENIBILITÀ - La Riviera Romagnola punta ormai da anni sulla eco-sostenibilità e molte località della costa dal 2019 stanno riqualificando il proprio lungomare in un’ottica di vivibilità “green”. Rimini sta rinnovando i suoi 15 km di lungomare con tanto verde, aree per lo sport, piste ciclabili e pedonali, dune, vegetazione adriatica, palestre a cielo aperto, aree relax e scelte “plastic free in spiaggia”. Tra le installazioni più innovative ci sono il Wellness Tree, alto 7 metri e installato in piazzale Kennedy, la palestra a cielo aperto più grande del Mediterraneo, con area di allenamento funzionale, area “ladies con l’isola “my longevity” a Miramare dedicata alla terza età, le “stones” per lo yoga e lo “specchio” per le coreografie di danza all’aperto, Un altro intervento ha interessato la riqualificazione urbana del lungomare “Carrà” di Bellaria e quello di Igea-Marina (Rimini, con 2 km di percorso ciclopedonale inserito nell’itinerario europeo della Ciclovia “Adriatica”, con nuovi arredi, aiuole e zone di ombreggio, Inaugurato anche il nuovo tratto di 700 metri del lungomare sud di Misano Adriatico (Rimini).

ACCESSIBILITÀ - Le spiagge romagnole prestano grande attenzione all’ospitalità accessibile, ad esempio con informative in braille dell’Altamarea Beach Village di Cattolica, ai 13 nuovi bagnini di salvataggio sulle spiagge di Cesenatico che per un’ora al giorno si mettono a disposizione, su richiesta, dei turisti portatori di handicap, anche in mare Oltre a questo servizio, sono diffuse un po’ dappertutto negli stabilimenti della Riviera le carrozzine multifunzionali per l’accesso su sabbia e in mare, camminamenti che collegano l’ombrellone direttamente alle passerelle e passerelle nelle principali spiagge libere; non mancano i lettini dedicati ai disabili e i computer con software per ipovedenti. Questi servizi sono gratuiti.



BAGNI PET FRIENDLY - Per chi viaggia con il proprio cane, l’Emilia-Romagna è una delle destinazioni più accoglienti: oltre alle spiagge libere, dove i cani sono ammessi, gli stabilimenti balneari sono attrezzati un po’ ovunque per accogliere i quattrozampe con servizi ad hoc, dai menu agli ombrelloni, dalle aree di sgambamento alle docce e piccole piscine, fino ai corsi di addestramento gratuiti. A Rimini c’è la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio animale domestico per i fruitori della spiaggia dalle 6.00 alle 8.00 del mattino e alla sera dalle 18.40 alle 21, come già previsto nel 2022. Lungo le spiagge di Ravenna, da Casalborsetti a Lido di Savio, tutta la costa offre una vasta serie di servizi e spazi pet-friendly con sei aree del litorale a spiaggia libera dove è consentito, dall’alba al tramonto, l’accesso con i propri amici a 4 zampe. Lo stesso vale per le spiagge del Comune di Cervia (Ra), sui Lidi di Comacchio, Lido degli Estensi e lungo i Lidi Ferraresi.

NAVETTE PER IL MARE – in molte località è attivo il trasporto gratuito per la spiaggia in partenza dalle fermate del trasporto pubblico locale o dai parcheggi di scambio.e viceversa. A Rimini è attivo lo Shuttlemare tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi, dalle 9 alle 21, fino al 10 settembre. Per usufruirne, basta scaricare l’App My Start e prenotare un posto sul bus-shuttle. Lo stesso accade a Gatteo a Mare, con un trenino diurno che tocca tutte le aree del paese. Anche Cervia e i Lidi Ravennati hanno un servizio di navetta gratuita con orario esteso 9-2 di notte, dal parcheggio di Via Jelenia Gora, al centro e alla spiaggia.

Per tutte le informazioni, sito Internet: www.aptservizi.com