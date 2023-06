Romagna: dal 7 al 9 luglio torna la Notte Rosa

Una notte rosa tra concerti gratuiti con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie, tingendo di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti. Un evento corale, un vero e proprio Capodanno estivo, che celebra il gusto dello stare insieme tipicamente romagnolo e che con la sua travolgente allegria contagia ogni anno migliaia di persone.



Programma ricchissimo - La Notte Rosa, è l’evento che anche quest'estate, dal 7 al 9 luglio, trasformerà la Romagna e il ferrarese nel più grande palcoscenico d'Italia: 110 km di costa, tra città, castelli e piccoli borghi, che si coloreranno di rosa e prenderanno vita con spettacoli, concerti, performance, happening, musica, luci, wellness e trekking. Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura. Il territorio romagnolo si propone nella sua interezza con tanti eventi legati da un filo rosa capace di unire entroterra, costa, cultura, musica, borghi, castelli e innovazione.



I 18 anni della Notte - La prima edizione della Notte Rosa risale al luglio del 2006. Da allora questo evento non ha mai smesso di rinnovarsi ed evolversi, per continuare a stupire ed emozione il pubblico della Romagna. Sono trascorsi diciotto anni e per la Notte Rosa è arrivato il momento del passaggio simbolico all’età adulta. Per questo motivo, dal 7 al 9 luglio, saranno numerosissime le iniziative speciali dedicate espressamente ai neo-maggiorenni. Ingressi scontati, pacchetti esclusivi ed eventi pensati appositamente per chi ha appena compiuto o sta per compiere i 18 anni di età. Un'edizione, quella 2023, che segnerà dunque il 18esimo compleanno della Notte Rosa, che per l'occasione diventa Pink Fluid. Un fortissimo messaggio di libertà e inclusione, di empatia e condivisione, capace di abbattere qualsiasi barriera e di abbracciare un territorio distribuito su quattro province. Un concept innovativo, che porta la firma di Claudio Cecchetto, scelto come Visit Ambassador per gli eventi di sistema della Romagna.



Fuochi d’artificio - Il sipario si alzerà giovedì 6 luglio con l'anteprima dedicata alla musica folk romagnola: nel centro storico di Rimini andrà infatti in scena il Rimini Folk Ballo Liscio e tantissimi altri appuntamenti. Il 7 luglio da non perdere a Rimini la festa in spiaggia con un Mare di Rosa in Riva e spazio al Discoradio Party, con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash: dalle 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento con la postazione e la festa itinerante di Rds 100% Grandi Successi. A mezzanotte del 7 luglio ecco l'atteso grande spettacolo di fuochi d’artificio in tutta la costiera romagnola. L’8 luglio si prosegue anche a Cervia che ospiterà la Popular Folk Orchestra con Mirko Casadei e Ron. In contemporanea il concerto dei Qluedo a Tagliata di Cervia. Direttamente da “Amici” di Maria De Filippi, live and talk show con Federica Carta, che sarà ospite a San Mauro Mare all’Arena Arcobaleno. Domenica 9 luglio giornata conclusiva ecco Elettra Lamborghini in piazzale Capitaneria di Porto a Igea Marina.



Per maggiori informazioni: www.notterosa.it