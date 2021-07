Portogallo: le spiagge di Lisbona vi aspettano

Le gite fuoriporta più popolari tra gli abitanti di Lisbona sono quelle nelle località balneari sulla costa ovest dopo Belém, come Estoril o Cascais, ma troverete belle spiagge anche a nord nel distretto di Sintra o, attraversando il Tago, lunga la Costa da Caparica, e ancora più a sud, nelle spiagge selvagge del Parco Naturale Arrabida. Ma ecco quali sono le spiagge più belle vicino alla capitale lusitana…



Calette esclusive - Che spettacolo della natura e che emozione anche per i più piccoli, specie se si decide di raggiungere Arrabida con il suo caratteristico trenino che trasporta in altri tempi lungo 14 km di idilliaco scenario, nella tranquilla e calma laguna di Albufeira così come nelle piccole insenature della zona di Arrábida, accessibili solo via mare. Spiagge sabbiose come Parede, Avenca e Outão sono perfette per chi cerca i benefici della forte presenza di iodio nell'aria, e facilmente raggiungibili. Chi ha voglia di avventura, però, deve inoltrarsi fra le calette più esclusive e scovare baie meno note, come Ribeiro do Cavalo o Ursa. Altri ancora, per la loro posizione e la temperatura e la forza dell'Atlantico, invitano a una piscina oceanica come Guincho, Azenhas do Mar o Praia Grande.



Ideale per i surfisti - Da non dimenticare, per gli appassionati della tavola, che Lisbona gode di condizioni perfette per la pratica del surf e di altri sport acquatici, al punto che Ericeira è l'unica World Surf Reserve in Europa e la seconda a livello mondiale. La Riserva si estende tra le spiagge di Empa e São Lourenço, su una fascia costiera che concentra sette onde di livello mondiale in uno spazio di soli 4 km. I surfisti si segnino anche i nomi del Guincho e Carcavelos molto ricercata per la sua vicinanza al centro di Lisbona.



Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com