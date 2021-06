Malta, sei esperienze imperdibili per vacanze indimenticabili

Tre siti dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, spiagge e insenature favolose in un mare di cristallo, memorie storiche assolutamente notevoli: è la carta d’identità di Malta che si trova ameno di 90 chilometri dalla Sicilia, dove i due terzi della popolazione conosce l’italiano. Che vale la pena di visitare anche per questi sei motivi.



Urban trekking a Valletta - Valletta, la capitale di Malta è uno scrigno ricolmo di tesori. In un solo chilometro quadrato, questa piccola penisola raccoglie un'impressionante densità di beni culturali ed architettonici da ammirare scarpinando per i suoi caratteristici vicoli e le ampie vie signorili.



Noleggiare una barca a vela - Grazie alle numerose marine, Malta può offrire servizi di altissimo livello ai velisti che raggiungono l'arcipelago con la propria imbarcazione, ma è anche facile noleggiare una barca a vela con o senza skipper per un giorno o per tutta la vacanza, per esplorare la costa, fermarsi nelle calette più nascoste e fare un tuffo in mare aperto.



Pagaiare su un kayak a Gozo - La caratteristica geologia delle isole maltesi permette agli amanti del kayak di esplorarne i suoi fiordi. Queste gole di roccia nascondono piccole baie dove nei secoli passati trovavano riparo le imbarcazioni dei pirati, ma che oggi offrono solo un mare di cristallo ed interessanti fondali da esplorare con maschera e boccaglio.



Trekking con tuffo in mare - Malta, Gozo e Comino offrono molte possibilità di itinerari costieri. Alcuni di questi percorsi salgono e scendono tra rocce e colline fino a raggiungere il livello del mare per un finale di trekking con tuffo rigenerante.



Esplorare i limpidi fondali di Comino - Le acque che lambiscono la celebre Blue Lagoon di Comino hanno una visibilità ed un colore eccezionali. L'isola è raggiungibile solo in barca e immergersi da queste parti riserva un impareggiabile spettacolo sottomarino.



Aperitivo al tramonto - L'estate 2021 ha visto 11 spiagge maltesi ricevere il titolo di Bandiera Blu. Tra queste c'è anche Ghajn Tuffieha Bay, una delle famose spiagge sabbiose che si trovano nella zona nord est di Malta. La spiaggia offre i servizi necessari per poter ottenere questo titolo, ma è anche amatissima per la sua posizione che consente di godere di tramonti fiammeggianti in un contesto paesaggistico indimenticabile.



