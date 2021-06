Spiagge della Spagna, ecco le più selvagge

Non c’è solo la celebre Ibiza o la Costa del Sol: le coste della Spagna (ben 8000 chilometri!) sono multiformi come le sue regioni costiere, che non si affacciano soltanto sul Mediterraneo , ma anche sull’ Oceano Atlantico , come quelle delle Asturie o delle Canarie . Alcune di esse, oltre che magnifiche, sono selvagge e poco frequentate. Eccone cinque tra le più intriganti.

La spiaggia di Gueirúa (Asturie) - La spiaggia di Gueirua è uno spettacolare paesaggio protetto. Nella parte più orientale emergono piccoli isolotti di pietra dall’oceano. Questa zona è conosciuta come La Forcada, e separa la Gueirúa dalle altre spiagge. La brezza e l’acqua turchese modellano le rocce, e conferiscono al luogo un’atmosfera diversa, enigmatica e selvaggia.



La spiaggia di Rodas (Galizia) - Considerata un autentico gioiello naturale, la spiaggia di Rodas si trova nelle isole Cíes, nel Parco Nazionale delle Illas Atlantiche. È possibile raggiungerla in barca da Vigo, Bayona o Cangas del Morraz in meno di un’ora. Già durante il tragitto si può ammirare il paesaggio, unico e spettacolare. Oltre duecento metri di sabbia bianca e acque cristalline che formano una mezzaluna perfetta. I suoi sentieri e le sue scalinate uniscono le isole di Monteagudo e di Faro. Un sogno a occhi aperti.



La spiaggia di Laga (Paesi Baschi) - Situata nel comune di Ibarrangelu, nella Riserva della Biosfera di Urdaibai, la spiaggia di Laga è conosciuta per la sua sabbia fine e dorata, la ricca vegetazione e le onde turchesi. Si tratta di una spiaggia solitaria e magnifica che si estende per 500 metri di lunghezza. La sua ricchezza paesaggistica e le condizioni climatiche rendono la spiaggia una destinazione perfetta per fare surf, windsurf e persino parapendio. Una combinazione perfetta di sport e natura.



La spiaggia di Nogales, isole Canarie - Di incredibile bellezza esotica, la spiaggia dai colori scuri di Nogales si estende nei pressi della costa di Puntallana. Si raggiunge attraverso uno straordinario percorso fino alla riva del mare. Una discesa in paradiso, tra impressionanti scogliere e grotte di acqua salata. La spiaggia ha delle onde perfette per fare sport, in quanto solitamente è una zona di correnti dell’Atlantico.



La spiaggia de Los Genoveses (Andalusia) - Situata a circa due chilometri dall’incantevole paesino di San José, la spiaggia de Los Genoveses invita a sognare, a scoprire uno spettacolare arenile tra mari e montagne, a camminare lungo una sabbia fine dal colore del sole, a sentirti in contatto con terra e cielo. Una terra magica, senza preoccupazioni, senza strade e... senza fine. All’arrivo si trova un sentiero perfettamente allestito per raggiungere la zona. Attraversa la spiaggia da nord a sud, dalla collina Ave María alla testata de Los Genoveses. . Vi sono state girate scene da film come “La pattuglia del deserto” o “Il vento e il leone” e a creare la tua storia.



