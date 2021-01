Spagna, dieci buoni motivi per un viaggio a Valencia

La città con la migliore qualità della vita - Valencia è la città in cui si vive meglio secondo l’Expat City Ranking 2020, che ha messo a confronto il Quality of Urban Living Index di 66 destinazioni in tutto il mondo. Gli aspetti più apprezzati sono la qualità della vita, il clima mediterraneo e la possibilità di sfruttare al meglio il tempo libero, insieme alla salute e al rispetto per l’ambiente, che hanno decretato Valencia come città preferita dagli expat. La città, accessibile e a misura d’uomo, conquista residenti e visitatori anche per l’investimento in piste ciclabili, uso di mezzi di trasporto alternativi e le numerose aree verdi. Questo equilibrio tra natura, vita urbana e infrastrutture rendono Valencia una meta perfetta per lo smart working, grazie a diverse soluzioni smart e flessibili che rendono ancora più facile lavorare da remoto godendosi tutti i vantaggi della città in sicurezza.



Patrimoni Unesco - Valencia vanta ben tre attrazioni culturali nella prestigiosa lista dell’UNESCO: la Borsa della Seta (Lonja de la Seda), il Tribunale delle Acque (Tribunal de las Aguas) e le Fallas, lo spettacolare festival annuale caratterizzato da costruzioni artistiche, spettacoli pirotecnici e fuochi d’artificio. Nel 2021, Valencia celebrerà il 25° anniversario del riconoscimento della Borsa della Seta come Patrimonio dell’Umanità, l’antico mercato storico di Valencia che un tempo ospitava i commercianti di seta.



Capitale culinaria della Spagna - Oltre alla tradizione culinaria da cui è nato il più famoso dei piatti spagnoli, la paella, la città sta accogliendo una serie di progetti innovativi di rinomati chef e aspiranti imprenditori gastronomici, che posizionano Valencia come capitale culinaria della Spagna per il 2021.Il 14 dicembre, la Guida Michelin ha confermato le 7 stelle Michelin per i ristoranti di Valencia.



Sostenibilità in primo piano - Sempre in tema di sostenibilità, Valencia è diventata la prima città al mondo a verificare le sue emissioni di carbonio dall’attività turistica.La città vanta cinque milioni di metri quadrati di giardini, tra cui gli amatissimi Giardini del Turia e Giardini Reali, che fungono da polmoni verdi della città assorbendo le emissioni di carbonio; a questi si aggiungono 20 km di spiagge che hanno ricevuto la bandiera blu europea. I viaggiatori possono esplorare la città in modo ecologico sfruttando i 160 chilometri di piste ciclabili e il 75% delle strade cittadine in cui vige un limite di velocità a 30 km/h.



World Design Capital 2022 - Come risultato della sua lunga tradizione legata al design, Valencia è stata nominata Capitale mondiale del design per il 2022 dalla World Design Organisation (WDO). La nomina di World Design Capital è biennale e celebra le città che applicano il design al miglioramento della vita economica, sociale e culturale. Nell’ambito del programma di eventi speciali, la città ospiterà gli European Design Awards a giugno 2021.



L’Anno giubilare del Santo Graal - A volte i grandi tesori sono custoditi in luoghi inaspettati e la Cappella del Santo Calice nella Cattedrale di Valencia è uno di questi. Dal 1916, la Cappella espone il Santo Graal, la coppa che ha ispirato molte leggende, opere artistiche e letterarie, oltre ad essere una delle reliquie più acclamate dalla Chiesa cattolica. L’ultimo giovedì di ottobre 2020 è iniziato il secondo Anno giubilare del Santo Calice e per un anno Valencia accoglierà i pellegrini che desiderano ottenere l’indulgenza plenaria nella sua Cattedrale.



Città aperta e inclusiva - Valencia è orgogliosa di essere una città aperta e accogliente per tutti i suoi visitatori, inclusa la comunità LGBT+. La città celebra la diversità e l’uguaglianza con una serie di eventi annuali che includono la Mostra La Ploma, un evento cinematografico e culturale annuale (date per il 2021 ancora da confermare) basato sulle diverse realtà di sessualità, genere e diversità familiare e il Valencia Gay Pride che si svolge ogni anno nel mese di giugno con un fitto calendario di eventi celebrativi.



Nuovi alberghi - Nel 2021, la città dà il benvenuto a tre nuove aperture alberghiere nel cuore del centro storico. La catena MYR Hotels, dopo l’inaugurazione dello splendido Palazzo Vallier nel 2020, inizierà presto ad accogliere gli ospiti a Puerta Serranos; il quattro stelle superior si trova in Via Blanquerías, accanto alle Torres de Serranos e a pochi passi dai Giardini del Turia. Nel 2021 anche OnlyYou aprirà il suo primo hotel a Valencia, a pochi metri dalla centralissima Plaza del Ayuntamiento. Infine, Axel Hotels aprirà le porte del suo primo hotel nella capitale del Turia, una villa signorile nel Barrio del Carmen dotata di spazi per la ristorazione e aree wellness, a pochi passi dal centro della movida valenciana.



Capitale dell’Eurobasket femminile - Grazie al suo clima, ai suoi paesaggi e alla sua posizione sulla costa, Valencia offre una delle agende sportive più complete della Spagna sia per gli spettatori che per i partecipanti. Da maratone e triathlon, Moto GP e ciclismo su strada a tornei di tennis come il BBVA Women’s Open, al calcio con Valencia FC e Levante UD, golf e regate come il Trofeo di Sua Maestà la Regina organizzato dal Royal Yacht Club di Valencia, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Nel basket, il Valencia gioca nella ACB League, nella Spanish Women's League e nell’Eurolega. Nel 2021, i visitatori potranno godersi l’entusiasmante semifinale e finale femminile di Eurobasket 2021 che si svolgerà nella cornice del Padiglione Fuente de San Luis tra il 17 e il 27 giugno.



Un anniversario verde - Il Parco Naturale dell’Albufera, una delle tre zone umide più importanti della Spagna, nel 2021 celebra il 35° anniversario del suo riconoscimento come Parco Naturale; una occasione perfetta per fare una deviazione dal centro città e concedersi una pausa nella natura. Si tratta di un ecosistema prezioso e di un esempio di sviluppo sostenibile in equilibrio con la natura. Le dune e la vegetazione, la placida laguna che irriga le risaie e la fauna locale e l’area dedicata alla coltivazione del riso creano un tessuto di spazi naturali unici e ricchi di angoli nascosti che possono essere esplorati a piedi o in bicicletta. Perdersi lungo questi sentieri permette di entrare in contatto con la natura mediterranea e riscoprire le arti della pesca, dell’agricoltura e della caccia, protagoniste della deliziosa gastronomia locale e dell’affascinante architettura della zona.



