Malta en plein air, l'arcipelago ancora da scoprire 

St Peter’s Pool - Se c’è una cosa che non manca a Malta sono gli incantevoli scorci rocciosi da cui si può accedere ad un mare cristallino. St Peters Pool si trova ancora a sud dell’isola, non lontana da Marsaxlokk. È una piscina naturale tra gli scogli e dalle acque turchesi dentro cui ci si può tuffare o accedere tramite una scala. È circondata da ampie rocce su cui ci si può sdraiare e prendere il sole ed è un posto solitamente meno affollato di altre spiagge, dato che si deve camminare una decina di minuti per poterlo raggiungere, dopo aver parcheggiato al fondo di una strada non asfaltata. Dato che non ci sono servizi come bagni, bar o noleggio ombrelloni, partite preparati con il pranzo al sacco e tutta l’acqua che vi serve per poter godere di questo pittoresco luogo per tutta la giornata.



La Blue Grotto - Sempre sul lato occidentale di Malta si trova uno dei luoghi più scenografici di tutta l’isola, nei pressi del piccolo insediamento di Wied Iz-Zurrieq. È una gigantesca cavità naturale nella roccia caratterizzata da un’intensa luce che fa luccicare l’acqua cristallina dalle vibranti sfumature di blu. La grotta si può ammirare dall’alto, ma il modo migliore per godere delle tante tonalità di colori dell’acqua è di prendere il battello per un giro di 25 minuti attraverso anche le altre grotte della zona.



Buskett Gardens - Nell'area centrale dell'isola di Malta si trova quello che viene considerato il polmone verde dell'isola. Familiarmente chiamati col nome di 'Boschetto', i Buskett Gardens sono una meta che i maltesi amano molto per via della fresca vegetazione e delle aree verdi che offrono riparo dalla calura estiva e angoli dove consumare un pic nic in famiglia. I Buskett Gardens risalgono all'epoca dei Cavalieri di Malta e furono realizzati dal Gran Maestro Hughes de Verdalle che diede il nome anche al palazzo fortificato che è oggi è la residenza estiva del Presidente della Repubblica di Malta.



Dingli Cliffs - Posizionate giusto fuori il villaggio di Dingli, le scogliere omonime si trovano sul lato occidentale dell’isola. Sono il luogo in cui le scogliere sono più alte di tutto l’Arcipelago, arrivando a 253 metri sul livello del mare. La vista è straordinaria e da qui si può partire per fare alcuni trekking panoramicissimi.



Golden Bay & Ghajn Tuffieha Bay - Sono due spiagge stupende che si trovano l’una nei pressi dell’altra nel Nord Ovest dell’isola. Data la loro ampiezza e la loro innegabile bellezza sono tra le spiagge più gettonate a Malta d’estate. La sabbia è pulita, l’acqua è meravigliosa e c’è tutto quello che serve per rendere tutti felici. Ristoranti, bar, sport da spiaggia, bagni pubblici, noleggio ombrelloni e sdraio. Imperdibile anche la vista dall’alto di entrambe le spiagge! Golden Bay Beach è facilmente raggiungibile in auto (c’è un parcheggio) o in bus (la fermata è a 5 minuti di distanza. Per raggiungere Ghajn Tuffieha Bay dovete invece aggiungere 200 scalini che la rendono una spiaggia meno assaltata dalla folla estivi.



Ghadira Bay - Si trova nel Nord Est di Malta. È la spiaggia di sabbia più ampia di tutta l’isola ed ovviamente è anche una delle più popolari durante la stagione estiva. Ci sono tutti i servizi per rendere la vostra giornata sull’isola perfetta, sia che vi rechiate con gli amici che con la famiglia, oltre ad essere un luogo perfetto per praticare il Windsurf.



Per maggiori informazioni: www.visitmalta.com/it